Arama

Menu

Riyazü's Salihin'den ibadetlerimize rehber olacak 20 hadis

Müslümanlar için en güzel örnek olan Hz. Muhammed (sav), 23 yıllık nübüvvetinde ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğini ashabına öğretti. Sahabiler de bütün işlerinde Allah'ın Resulünü örnek aldı. İslam'ı daha güzel yaşamak için Resulullah (sav) neyi tavsiye etmişse onu yapmaya gayret ettiler. Peki Allah'ın Resulü, Ramazan orucu hakkında bizlere neler tavsiye etti? Sabah namazı hakkında ne dedi? Sizler için İmam Nevevi'nin Riyazü's Salihin adlı eserinden ibadetlerimize yol gösterecek 20 hadis-i şerifi derledik.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 17:31
  • 1
  • 20

🔸"Ramazan geldiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır ve şeytanlar bağlanır."

(Riyazu's Salihin)

  • 2
  • 20

🔸 "Ramazan orucunu tutup ardından şevvalden altı gün daha oruç tutan kimse, bütün sene oruç tutmuş gibidir."

(Riyazu's Salihin)

Yol gösterici 50 hadis

  • 3
  • 20

🔹 "Bana bir defa salâvat getirene, Allah on defa rahmet eder."

(Riyazu's Salihin)

Gönüller yapan 40 hadis-i şerif

  • 4
  • 20

🔹"İnanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerini ibadetle geçiren (teravih namazı kılan) kimsenin geçmiş günahları bağışlanır."

(Riyazu's Salihin)

Hayatınıza rehberlik edecek 40 hadis

  • 5
  • 20

🔸 "Sahur yapın. Çünkü sahurda bereket vardır."

(Riyazu's Salihin)

Peygamber Efendimizin insanları birleştiren 40 hadisi

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN