Riyazü's Salihin'den ibadetlerimize rehber olacak 20 hadis

Müslümanlar için en güzel örnek olan Hz. Muhammed (sav), 23 yıllık nübüvvetinde ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğini ashabına öğretti. Sahabiler de bütün işlerinde Allah'ın Resulünü örnek aldı. İslam'ı daha güzel yaşamak için Resulullah (sav) neyi tavsiye etmişse onu yapmaya gayret ettiler. Peki Allah'ın Resulü, Ramazan orucu hakkında bizlere neler tavsiye etti? Sabah namazı hakkında ne dedi? Sizler için İmam Nevevi'nin Riyazü's Salihin adlı eserinden ibadetlerimize yol gösterecek 20 hadis-i şerifi derledik.