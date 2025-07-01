Resul-i Ekrem (SAV) Efendimize büyük edepsizlik

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◾ "Özgür düşünce" şemsiyesi altında yıllardır Müslümanların kutsalları ile dalga geçen, kutsaliyetleri küçümseyen ve imkan buldukça alay eden Leman Dergisi, 26 Haziran'da yayınlanan sayısında Resulullah'a (SAV) ve Hz. Musa'ya (AS) hakaret eden bir karikatür yayınladı.

◾ Yayınlanan karikatürde Resul-i Ekrem (SAV) ve Hz. Musa (AS) alaycı bir şekilde tasvir edildiği gibi Orta Doğu'nun bulunduğu kaotik durum yüce dinimiz İslam'a mal edildi.

KÜFRÜN ALAMETLERİ NELERDİR?