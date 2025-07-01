Resul-i Ekrem (SAV) Efendimize büyük edepsizlik
Müminlerin göz bebeği Allah Resulü Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret barındıran bir karikatürü yayınlayan Leman Dergisi, Müslümanların biricik önderini tahkir etti. İslam düşmanı çizer Doğan Pehlevan gözaltına alındı. Leman Dergisi'ne tepkisini göstermek isteyen Müslümanlar dergi önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi. Leman'ın İslam'a yönelik aşağılayıcı geçmişini ve İslam düşmanı çizer Doğan Pehlevan'ın daha önceki paylaşımlarını araştırdık. İşte, Leman'ın ahlaksızlıklarla örtülü mazisi...
◾ "Özgür düşünce" şemsiyesi altında yıllardır Müslümanların kutsalları ile dalga geçen, kutsaliyetleri küçümseyen ve imkan buldukça alay eden Leman Dergisi, 26 Haziran'da yayınlanan sayısında Resulullah'a (SAV) ve Hz. Musa'ya (AS) hakaret eden bir karikatür yayınladı.
◾ Yayınlanan karikatürde Resul-i Ekrem (SAV) ve Hz. Musa (AS) alaycı bir şekilde tasvir edildiği gibi Orta Doğu'nun bulunduğu kaotik durum yüce dinimiz İslam'a mal edildi.
◾ Haberin sosyal mecralar üzerinden dalga halinde yayılmasıyla kısa sürede büyük bir kalabalık tepkisini göstermek ve aşağılık hadisenin daha geniş kitlelerce duyulmasını sağlamak üzere İstiklal Caddesi üzerindeki binasının önünde toplandı.
◾ Daha önceden de dini değerleri aşağılama hadiselerinin vuku bulduğu Leman Dergisi, bu yönüyle yıllardır milletimize meydan okumakta olan bir yayın politikasına sahip.
◾ İslam düşmanı karikatürist Doğan Pehlevan tarafından çizilen eser, ülke çapında büyük bir infiala sebep oldu. Tepkisini belli etmek isteyen yüzlerce Müslüman, Leman Dergisi önünde toplandı.
◾ Doğan Pehlevan sosyal medya platformu X üzerinden daha önce ezan sesine, İslam'a, din mefhumuna, Filistin'in bağımsızlığı için faaliyet gösteren Hamas'a ve 15 Temmuz'a yönelik hakarete varan söylemleri dile getirmişti.
◾ Toplumu kaosa sürükleme derdinde olan, İslam'a ve Müslümanlara hakaretler eden karikatürist Pehlevan'ın dışında yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alındı.
◾ İslam düşmanı karikatürist Doğan Pehlevan'ın çizimi, Müslümanların Allah Resulü'ne (SAV) duyduğu sevgi ve tazimin yok sayıldığı anda ne denli hassas olduğunu göstermiş oldu.
◾ 1991 yılında yayın hayatına başlayan haftalık sözde "mizah" dergisi Leman, kurulduğu tarihten itibaren din, dini değerler ve gelenekler ile alay etmekten geri durmayan bir mizah dili benimsedi.
◾ Uzun yıllardır dergide yayınlanan karikatürlerde İslami ögeleri aşağılama, İslami değerlerle alay etme ve toplum önünde küçük düşürme çabası mevcut.