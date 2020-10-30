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  • Resimli cuma mesajları 2020 yeni! En güzel resimli cuma mesajları 2020… Cuma mesajları kısa ve öz 2020!

Resimli cuma mesajları 2020 yeni! En güzel resimli cuma mesajları 2020… Cuma mesajları kısa ve öz 2020!

Peygamber Efendimizin hadislerle müjdelediği, İslam alemi için çok mübarek bir gün olan cumayı idrak ediyoruz. Müslümanlar bu mübarek günde birbirlerine güzel temennilerde bulunmak ve tebrik etmek için Cuma mesajları atarlar. Gönderdikleri resimli Cuma mesajları ile hayır dualarına sevdiklerini de ortak etmek isterler. 30 Ekim Cuma gününde en yeni, dualı, ayetli hadisli, kısa ve öz resimli Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. İşte en güzel resimli cuma mesajları 2020… 2020 en güzel Hayırlı Cumalar mesajları! Resimli, yazılı ve anlamlı en yeni Cuma mesajları…

Giriş Tarihi: 30.10.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 10:06
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Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun..

Cuma Suresi Oku - (9-11. ayetleri) Cuma suresi hangi cüzde?

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Ey Nefsim şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin, bırak yakamı secde edeyim sen huzura er, ben imanla öleyim. Hayırlı Cumalar.

Yasin Suresi'ni dinle

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Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı Cumalar dilerim.

Peygamber Efendimizin İslam tarihindeki ilk Cuma hutbesi

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Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazı

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Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Cuma Suresi'ni dinlemek için tıklayınız

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