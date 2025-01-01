Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu?
İslam aleminin büyük bir coşkuyla beklediği Üç ayların içinde Regaip Kandili yer alıyor. Müslümanlar için büyük önem arz eden bu kandil, 2 Ocak Perşembe gününe tekabül ediyor. Bu gün ile ilgili merak edilen "Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? 2025 Regaip Kandili orucu ne zaman tutulur? Regaip Kandili orucu ne kadar tutulur? Regaip Kandili orucu kaç gün? İşte, Regaib Kandili orucu ile ilgili bilmeniz gerekenler...
🔹 İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği Regaip Kandili'ne çok az bir zaman kaldı. Regaip Kandili feyz ve şükür gecesidir. Bu yıl Regaip Kandili, 2 Ocak 2025 tarihinde Perşembe gecesi idrak edilecek.
🔹 Oldukça özel olan bu gecede Müslümanların nihai hedefi, ellerinden geldiğince Regaip Kandili'ni bol tevbe ve istiğfar ile geçirmektir.
🔹 İslam'ın temel şartlarından biri şüphesiz oruç ibadetidir. Oruç, akıl sahibi ve ergenlik çağına ulaşan her bireye farz kılınmıştır. Bir kişinin Ramazan ayında oruç tutmasının farz kılınması, Müslüman ve âkil-bâliğ olması şartlarına bağlıdır.
🔹 Farz olmadığı halde ergenlik çağına ulaşmamış çocukları ibadetlere alıştırmak amacıyla namaz ve oruç tutmaya teşvik gerekmektedir. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetlerin başında oruç gelir.
🔹 Peygamber Efendimiz (SAV), buluğ çağına yani ergenliğe eren 7 ile 10 yaş arasındaki çocukların namaza alıştırılmasını buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimizin (SAV) söylediği bu durum oruç ibadeti için de geçerlidir.
🔹 Regaip Kandili'nin gündüzü oruç ile geçirmek gecesini de namaz, tövbe, zikir ve dua ile geçirmek mümin bir kimsenin yapacağı en güzel davranış olacaktır.
🔹 Regaip Kandili'nin gündüzünü oruç ibadetiyle ihya etmek isteyen Müslümanların, çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin imsak vaktinden önce oruca niyet etmeleri gerekiyor.
🔹 2 Ocak Perşembe gününü oruç ile geçirmek oldukça sevaptır. Ramazan ayından sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Bu zaman diliminde ise Regaip Kandili yer alır.
REGAİP KANDİLİ ORUCU
🔹 Regaip Kandili orucu, nafile oruçlardandır. "Nafile oruç", "farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç" anlamlarına gelmektedir. Nafile, gerekenin dışında yapılan manasındadır. Sevabını Allah'tan (CC) umarak gerçekleştirilen nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulur.
🔹 Fakat bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülmektedir. Regaip Kandili ise o günlerden yalnızca biridir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir.