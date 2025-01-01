Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu?

1 /10 Regaip kandilinde oruç tutulur mu?











🔹 İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği Regaip Kandili'ne çok az bir zaman kaldı. Regaip Kandili feyz ve şükür gecesidir. Bu yıl Regaip Kandili, 2 Ocak 2025 tarihinde Perşembe gecesi idrak edilecek.

🔹 Oldukça özel olan bu gecede Müslümanların nihai hedefi, ellerinden geldiğince Regaip Kandili'ni bol tevbe ve istiğfar ile geçirmektir.