Regaib kandilince çekilecek tesbihler
Tüm Müslümanlar, duların ve tevbelerin kabul edileceği bu güzel geceye hazırlanıyor. Bu yıl 2025 Regaib gecesi,2 Ocak'da idrak edilecek. Mübarek kandil gecelerinden biri olan Regaip gecesinde ibadet etmek ve dualar ile Allah'a yalvarmak içinbüyük bir fırsattır. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar regaib gecesinde çekilecek zikirleri ve tesbihleri araştırıyor. Peki, Mübarek gece Regaib gecesinde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?
◽ Özel kandil gecelerinde vatandaşların yapması gereken bazı ibadetler bulunur. Regaip gecesinde mutlaka yapılması gereken ibadetler bulunmasa dahi böyle mübarek geceler, hayatımıza düzen verme noktasında fırsat olarak görülmelidir.
◽ Müslümanlar için oldukça kıymetli olan bu zaman dilimlerini ibadet, taat, zikir ve dualarla iyi bir şekilde değerlendirmek oldukça önemlidir.
◽ Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak suretiyle 100 İhlas-ı Şerif okumak sevaptır.
◽ Rahmet gecelerini fırsat bilerek, vahşeti ve şiddeti besleyen, hayatı çekilmez hale getiren, samimiyeti zedeleyen, saygı, sevgi ve kardeşlik duygularını zayıflatan bütün tutum ve davranışları hayatımızdan çıkarmalıyız.
Seyyid'ül İstiğfar duası
◽ "Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mes'tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû'ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente"
Anlamı: "Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."