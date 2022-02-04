Recep Ayı Zikirleri! Recep Ayında Okunacak Dualar

➡ "Üç Aylar" feyizli ve bereketli maneviyat mevsimi demektir. Üç Ayların ilki ise Recep Ayıdır. Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir.

➡ Recep Ayı, gerek İslam'dan önce gerekse İslam'dan sonra mukaddes bilinen bir aydır. Kendisine hürmet edilen, saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir. Arapların cahiliyye dönemi olarak adlandırılan çağlarında bile bu aya hürmet edilir, kan dökmenin yasak olduğu bu ayda kavga gürültüleri, kılıç sesleri ve imdat çağrıları neredeyse hiç duyulmazdı. Bu sebeple onun bir adı Receb-i Esamm (İşitmeyen) diğer bir adı ise Receb-i Mudar'dır.

Peygamberimizin Üç Aylar Duası

📌 Özel gün ve gecelerde nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teâlâ'ya yönelmeleri esastır. Bu minvalde Regaip Kandili'nde çekilecek zikirlerden biri Salavat-ı Şerife'dir. Zira Peygamberimize (SAV) salavat getirme hususunda bizzat Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, "Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun." (Ahzab suresi, 56) buyurmaktadır.

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