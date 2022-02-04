Recep Ayı Zikirleri! Recep Ayında Okunacak Dualar
Üç aylar, kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu mübarek aylardan birincisi Receb'in manevî değerine, Kur'an-ı Kerim'de ve Sevgili Peygamberimizin (sav) hadis-i şeriflerinde işaret buyrulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: "Allah'ın gökleri ve yeri yönettiği günkü yazısına göre ayların sayısı onikidir. Bunlardan dördü haram aylarıdır. Bu, dosdoğru bir nizamdır. Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin..." Peki, Recep ayı zikirleri ve duaları nelerdir? Recep ayında hangi tesbihler çekilir? Recep Ayında Okunacak Dualar...
Giriş Tarihi: 04.02.2022
18:53
Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
19:24
➡
"Üç Aylar" feyizli ve bereketli maneviyat mevsimi demektir. Üç Ayların ilki ise Recep Ayıdır. Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir.
➡ Recep Ayı, gerek İslam'dan önce gerekse İslam'dan sonra mukaddes bilinen bir aydır. Kendisine hürmet edilen, saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir. Arapların cahiliyye dönemi olarak adlandırılan çağlarında bile bu aya hürmet edilir, kan dökmenin yasak olduğu bu ayda
kavga gürültüleri, kılıç sesleri ve imdat çağrıları neredeyse hiç duyulmazdı. Bu sebeple onun bir adı Receb-i Esamm (İşitmeyen) diğer bir adı ise Receb-i Mudar'dır.
Peygamberimizin Üç Aylar Duası
📌 Özel gün ve gecelerde nafile ibadet yapılması ve insanların Hak Teâlâ'ya yönelmeleri esastır. Bu minvalde Regaip Kandili'nde çekilecek zikirlerden biri Salavat-ı Şerife'dir. Zira Peygamberimize (SAV) salavat getirme hususunda bizzat Allah Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de,
"Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun." (Ahzab suresi, 56) buyurmaktadır.
Ahzâb suresi 56. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
🔹
Recep ayı faziletini ve müminler nezdindeki değerini belirleyen bir hadis-i şerif'te, Resul-i Ekrem Efendimizin Receb ayı geldiğinde şöyle dua ettiği aktarılmaktadır:
"Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa'bân ve belliğnâ Ramadân"
"Allah'ım, Receb ve Şâban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır!" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, Hilye, VI, 269)
🔹Recep, Şaban ve Ramazan ayları Yüce Allah'ın ruhumuza ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Yapılan dileklerin dalga dalga Allah'a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yokettiği kandiller geçididir. Melekî olduğu kadar, şeytanî özelliklere de sahip, günah işlemeye müsait olan insanın, günahlarından temizlenmesi için
Üç Aylar bir fırsattır.
Üç Aylar Neden Önemli?
📌 Resulallah (SAV),
hadisi ile üç aylara ve muhterem gecelerin önemine dikkat çekmiştir. "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."
(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)
🔹Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (SAV) diğer aylara oranla daha fazla
nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
🔹Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın
Recep ayı zikirleri ve duaları
◼ "Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammed"
Salât ve selam kelimelerinden oluşan "
salât-u selam" terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Hz. Peygambere en kısa şekilde, " Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da " Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.
"Allahümme salli alâ Muhammed" "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" "Sallallahü aleyhi ve sellem" "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"
Üç aylar tesbihi zikirleri
◼ "Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh"
Havkale olarak bilinen bu ifade kuvvetli zikirlerdendir. "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir." manasına gelen cümle, zaman ve mekan gözetmeden yapılabilen zikirlerdendir. Bizzat Efendimizin (SAV) bu zikri dile getirmesi, zikrin asırlar boyunca Müslümanların dilinden düşmemesine sebep olmuştur.
Recep ayında hangi tesbihler çekilir?
◼ "Sübhanallah"
◼ "Elhamdülillah"
◼ "Hasbunallah ve Ni'melvekîl"
◼
"Sübhanallahi velhamdülillahi ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber"
◼
"Rabbenâ Âtina fiddünyâ Hâseneten ve fi'lâhireti Haseneten ve kınâ Azâbennâr"
Üç aylarda hangi günler oruç tutulur?
📌Üç aylar boyunca her gün 100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
➡10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
➡10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
➡10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
📌
"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."
"Allah'ım! Bize Recep ve Şaban'ı Mübarek Eyle..Ramazana ulaştır." İman İle Son Nefesimizi Verdir Kur'anı Bize Kolay Kıl. Anlamı:
Kaynak: (Ahmed İbn-i Hanbel El Müsned 1/259)
📌Ardından yüz defa:
Sübhânallâhil-Hayyi'l-Kayyûm
Hay ve Kayyum olan Allah'ı tesbih ederim. Anlamı: