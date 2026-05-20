Mescid-i Aksa'nın bilinmeyenleri
Müminlerin ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, miracın mekanı ve tevhidin yeryüzündeki en önemli simgelerinden biridir. Geniş bir arazi içinde bulunan Aksa için Beytülmakdis tabiri de kullanılır. Asırlar boyunca değişim gösteren Mescid-i Aksa, Hz. Ömer'in (RA) Kudüs'ü fethinin ardından Müslümanların uğrak noktalarından, ziyaretgahlarından biri olmuştu. Mescid-i Aksa'nın bilinmeyenlerini araştırdık.
◾ Müslümanların ilk kıblesi olarak bilinen Mescid-i Aksa, medeniyetimizde çok önemli bir yer tutmakta. Öyle ki İsra Suresi'nin ilk ayetinde Allah Teala şöyle buyurur:
"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."
MESCİD-İ AKSA'NIN İÇERİSİNDE YER ALAN YAPILAR
◾ Çevresi mübarek kılınmış mescide dair bilinen ilk ve en büyük yanlış Mescid-i Aksa ve Kubbetü's Sahra'nın karıştırılması. Sarı renkli kubbeye sahip olan yapı Mescid-i Aksa değil Kubbetü's Sahra.
◾ Kurşuni renkteki mescid ise Kıble Mescidi yahut bilinen ismiyle Mescid-i Aksa. Bu karışıklık görsellerde Mescid-i Aksa olarak Kubbetü's Sahra'nın paylaşılmasından kaynaklı.
◾ Yüz kırk dört dönümlük alanda kimlerim medfun olduğu net şekilde belli olmasa da yaygın inanışa göre Hz. Süleyman (AS) inşa esnasında bu arazide vefat ettiği için yine buraya defnedilmişti.
◾ Ayrıca fethin ardından bazı sahabelerin ve tabiin neslinin önde gelen bazı isimlerinin Mescid-i Aksa avlusuna defnedildiği rivayet edilmekte.
◾ Mescid-i Aksa 747, 775 ve 1034 yıllarında gerçekleşen üç büyük depremde büyük hasar almıştı. Fatımi Halifesi Zahir'in emri ile tamir edilen Aksa bu tamiratta adeta yeniden yapılmıştı.
◾ Günümüzdeki mescid, Selahaddin Eyyubi'nin gerçekleştirdiği geniş onarım ve tadilattan kalsa da Mescid-i Aksa ana hatları Zahir dönemine dayanmakta.
◾ Nureddin Zengi tarafından Halep şehrinde bir marangoza yaptırılan Aksa Minberi, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü tekrar fethi sonrasında Mescid-i Aksa'ya yerleştirildi ve asırlarca orada kaldı.
◾ Kıble Mescidi, 21 Ağustos 1969'da Avusturalyalı Hristiyan-Siyonist Michael Dennis Rohan tarafından ateşe verildiğinde tarihi minber de yandı. 1187 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından Kudüs'e getirilerek, Mescid-i Aksa'ya yerleştirilen minber, Mescid-i Aksa'da, yakıldığı 1969 yılına kadar, 762 yıl kalmıştı. Yakılmasından 38 yıl sonra 2007 yılında aslının aynısı olarak yeniden yapılan ahşap minber, tekrar caminin içine yerleştirildi.
MESCİD-İ AKSA BİR MÜSLÜMAN İÇİN NELER İFADE EDER?