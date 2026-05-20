Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Mescid-i Aksa'nın bilinmeyenleri

Mescid-i Aksa'nın bilinmeyenleri

Yayınlanma Tarihi: 20.05.2026 14:17 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 15:26

Müminlerin ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, miracın mekanı ve tevhidin yeryüzündeki en önemli simgelerinden biridir. Geniş bir arazi içinde bulunan Aksa için Beytülmakdis tabiri de kullanılır. Asırlar boyunca değişim gösteren Mescid-i Aksa, Hz. Ömer'in (RA) Kudüs'ü fethinin ardından Müslümanların uğrak noktalarından, ziyaretgahlarından biri olmuştu. Mescid-i Aksa'nın bilinmeyenlerini araştırdık.

1/10
Çevresi mübarek kılınmış mescid
Çevresi mübarek kılınmış mescid

◾ Müslümanların ilk kıblesi olarak bilinen Mescid-i Aksa, medeniyetimizde çok önemli bir yer tutmakta. Öyle ki İsra Suresi'nin ilk ayetinde Allah Teala şöyle buyurur:

"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."

MESCİD-İ AKSA'NIN İÇERİSİNDE YER ALAN YAPILAR

2/10
En büyük yanlış
En büyük yanlış

◾ Çevresi mübarek kılınmış mescide dair bilinen ilk ve en büyük yanlış Mescid-i Aksa ve Kubbetü's Sahra'nın karıştırılması. Sarı renkli kubbeye sahip olan yapı Mescid-i Aksa değil Kubbetü's Sahra.

Kurşuni renkteki mescid ise Kıble Mescidi yahut bilinen ismiyle Mescid-i Aksa. Bu karışıklık görsellerde Mescid-i Aksa olarak Kubbetü's Sahra'nın paylaşılmasından kaynaklı.

MESCİD-İ AKSÂ'YI SEVMENİN VE BENİMSEMENİN ÖNEMİ

3/10
Gizli kabirler
Gizli kabirler

Yüz kırk dört dönümlük alanda kimlerim medfun olduğu net şekilde belli olmasa da yaygın inanışa göre Hz. Süleyman (AS) inşa esnasında bu arazide vefat ettiği için yine buraya defnedilmişti.

◾ Ayrıca fethin ardından bazı sahabelerin ve tabiin neslinin önde gelen bazı isimlerinin Mescid-i Aksa avlusuna defnedildiği rivayet edilmekte.

MESCİD-İ AKSA'NIN MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖNEMİ

4/10
Depremler
Depremler

◾ Mescid-i Aksa 747, 775 ve 1034 yıllarında gerçekleşen üç büyük depremde büyük hasar almıştı. Fatımi Halifesi Zahir'in emri ile tamir edilen Aksa bu tamiratta adeta yeniden yapılmıştı.

◾ Günümüzdeki mescid, Selahaddin Eyyubi'nin gerçekleştirdiği geniş onarım ve tadilattan kalsa da Mescid-i Aksa ana hatları Zahir dönemine dayanmakta.

MESCİD-İ AKSÂ NEREDEDİR?

5/10
Mescid-i Aksa'nın yanan minberi
Mescid-i Aksa’nın yanan minberi

Nureddin Zengi tarafından Halep şehrinde bir marangoza yaptırılan Aksa Minberi, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü tekrar fethi sonrasında Mescid-i Aksa'ya yerleştirildi ve asırlarca orada kaldı.

◾ Kıble Mescidi, 21 Ağustos 1969'da Avusturalyalı Hristiyan-Siyonist Michael Dennis Rohan tarafından ateşe verildiğinde tarihi minber de yandı. 1187 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından Kudüs'e getirilerek, Mescid-i Aksa'ya yerleştirilen minber, Mescid-i Aksa'da, yakıldığı 1969 yılına kadar, 762 yıl kalmıştı. Yakılmasından 38 yıl sonra 2007 yılında aslının aynısı olarak yeniden yapılan ahşap minber, tekrar caminin içine yerleştirildi.

MESCİD-İ AKSA BİR MÜSLÜMAN İÇİN NELER İFADE EDER?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İyilerle birlikte olmak bize nasıl bir katkı sağlar?

İyilerle birlikte olmak bize nasıl bir katkı sağlar?

Mescid-i Aksa’nın bilinmeyenleri

Mescid-i Aksa'nın bilinmeyenleri

Riyazü’s Salihin Okumaları 22 - Sadakanın Kapsamı

Riyazü's Salihin Okumaları 22 - Sadakanın Kapsamı

Çerkes kültürü: Xabze

Çerkes kültürü: Xabze

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

40 Hadiste yaşam çizgileri

40 Hadiste yaşam çizgileri

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan