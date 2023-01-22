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Recep ayı zikirleri, ibadetleri... Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler!

Mübarek üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayını ihtiva eden, tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı, Müslümanlar için mübarek olan aylardır. Müminler, bu aylarda dini hususlara daha fazla hassasiyet göstererek günlerini ibadet, dua ve zikirle geçirmeye gayret eder. Peki üç ayların ilki olan Recep ayında hangi ibadetler yapılır? Recep Ayı tesbihleri nelerdir? Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Recep ayı zikirleri, ibadetleri nelerdir? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Giriş Tarihi: 22.01.2023 19:10
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Recep Ayı tesbihleri nelerdir?

🔹 Recep, Şaban ve Ramazan ayını ihtiva eden mübarek üç aylar, tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı, Müslümanlar için mübarek zamanlardır.

🔹 Müminler, üç aylarda dini hususlara daha fazla hassasiyet göstererek ibadet, dua ve zikirle geçirmeye gayret eder.

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Üç aylar tesbihi nasıl çekilir?

🔹 Recep, Şaban ve Ramazan ayları, mübarek gecelerle dolu, maneviyatı yüksek günlerden oluşur.

🔹 Recep ayının ilk Cuması Regaib, 27'nci gecesi de Mirac kandili iken Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesi ve Ramazan'ın 27'nci gecesi de mübarek Kadir gecesidir.

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Recep ayı zikirleri, ibadetleri...

🔹 Üç aylar ve mübarek gecelerde yapılan ibadetlerin fazileti büyüktür. Böyle önemli gecelerle dolu zaman dilimini ibadetle geçirmek hayırlı olur.

🔹 Öyle ki Peygamber Efendimiz (sav), "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır" buyurmuştur (6 Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276.).

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Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler!

🔹 Müslümanlar, bu aylarda kendisine çeki düzen vermeye, geçmişteki hatalarını idrak ve muhasebe etmeye çalışarak geleceğe yönelik daha fazla gayret gösterme niyetinde olur.

🔹 Kötülükleri ve kötü alışkanlıkları azaltarak iyilikleri çoğaltmaya, imkanları doğrultusunda yoksullara yardım etmeye çaba gösterir. Böylece bu ayların manevi feyzi ile feyziyab olur.

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3 aylar tesbihleri nelerdir?

🔹 Üç aylarda yapılan nafile ibadetlerden biri, oruç tutmaktır. Ramazan ayında oruç tutmak farz iken sağlığı elveren kişiler, isteğe bağlı olarak Recep ve Şaban aylarında nafile oruç tutabilir.

🔹 Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesi noktasında dini bir dayanak bulunmamakla birlikte kişi, sağlığı el verdiği ölçüde istediği kadar nafile oruç ibadetini yerine getirebilir.

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