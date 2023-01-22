Recep ayı zikirleri, ibadetleri... Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler!

Mübarek üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayını ihtiva eden, tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı, Müslümanlar için mübarek olan aylardır. Müminler, bu aylarda dini hususlara daha fazla hassasiyet göstererek günlerini ibadet, dua ve zikirle geçirmeye gayret eder. Peki üç ayların ilki olan Recep ayında hangi ibadetler yapılır? Recep Ayı tesbihleri nelerdir? Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Recep ayı zikirleri, ibadetleri nelerdir? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?