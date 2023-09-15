Rebiülevvel ayında oruç tutulur mu? Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler...
Hicri takvime göre Safer ayının ardından gelen üçüncü ayı Rebiülevvel'dir. Bu ayda, İslam alemi için mühim olan pek çok hadise yaşanır. İçerisinde Mevlid Kandili'ni de barındıran faziletli dönem, Müslümanlar lâyıkıyla idrak etme gayretindedir. Peki, Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler nelerdir?
Giriş Tarihi: 15.09.2023
14:21
Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
14:24
REBİÜLEVVEL NE DEMEK?
🔸 Hicri yılın
üçüncü ayı olan Rebiülevvel, sözlükte "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelir. Arapçada hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır.
🔸 Bu kelimenin
"bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt" manalarındaki "rba" kökünden türediği ileri sürülür.
REBİÜLEVVEL AYININ FAZİLETİ
🔸 İslam tarihi açısından önemli olan bu ayda üç
mühim hadise gerçekleşir. Peygamber Efendimiz (SAV) genel kabule göre Rebiülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiştir. Mevlid olarak adlandırılan bu günü Müslümanlar, özenle idrak eder.
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Doğum yeri ve zamanı manalarına gelen mevlid, Hz. Peygamber'in (SAV) doğumu, doğum yıl dönümü vesilesiyle yapılan törenleri ifade eder. Ayrıca Peygamber Efendimizi (SAV) anmak amacıyla yazılmış eserlerin ortak adıdır.
🔸 İslam tarihinin dönüm noktası sayılan
hicret, Rebiülevvel ayında yaşanır. Peygamber Efendimiz (SAV), safer ayının sonlarında Hz. Ebu Bekir ile Sevr mağarasına sığınır.
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Rebiülevvel ayının 1'inde buradan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkar ve ayın 8'inde pazartesi günü Kuba'ya varır. Burada Kuba Mescidi'ni inşa etmesinin ardından Rebiülevvel'in 12'sinde Medine'ye hareket eder, aynı gün Medine'ye ulaşır.
🔸 Peygamber Efendimizin (SAV) doğumu ve Müslümanlar için milat kabul edilen hicret hadiseleri Rebiülevvel ayında gerçekleşir. Bütün bunlar ile beraber rivayete göre Resul-i Ekrem (SAV),
12 Rebiülevvel Pazartesi günü vefat eder.
🔸 Hz. Peygamber'in
doğumu, hicret ve vefatının bu ayda gerçekleşmesi, bu ayın Müslümanlar özelinde hususi bir mevkide olmasına neden olur.
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?
🔸 Hicri takvime göre
üçüncü ay olan Rebiülevvel, bu yıl 16 Eylül Cumartesi günü itibariyle başlayacaktır. Resulullah Efendimizin (SAV) kutlu doğumunu müjdeleyen gün Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı'ya denk gelecek ve tüm İslam alemi tarafından idrak edilecektir.
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16 Eylül - 15 Ekim tarihlerini kapsayan Rebiüevvel ayı, 30 gün sürecektir. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayından sonra gelen Rebiülahir ayı ise 16 Ekim 2023 Pazartesi gününe denk gelecektir.