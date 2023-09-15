Rebiülevvel ayında oruç tutulur mu? Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler...

REBİÜLEVVEL NE DEMEK?

🔸 Hicri yılın üçüncü ayı olan Rebiülevvel, sözlükte "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelir. Arapçada hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır.

🔸 Bu kelimenin "bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt" manalarındaki "rba" kökünden türediği ileri sürülür.