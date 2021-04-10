Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan hangi gün? 2021 Ramazan Bayramı…
Ramazan, Müslümanların heyecanla beklediği mübarek aylardan biridir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadislerinde Ramazan ayının faziletleri vurgulanmıştır. On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 günü başlıyor. İslam'ın beş şartından biri olan oruç tutmanın Müslümanlara farz kılındığı Ramazan-ı Şerif, müminler için büyük bir önem taşıyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan hangi gün? 2021 Ramazan Bayramı…
Giriş Tarihi: 10.04.2021
21:12
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabı merak edilen konulardan biri. Mübarek üç aylar içinde bulunduğumuz bu süreçte Ramazan'ın gelişini tüm İslam âlemini heyecanla bekliyor.
🔸 Ramazan hicri takvime göre Şaban'dan sonra Şevval'den önceki aydır ve yılın dokuzuncu ayı olan
kılınmıştır. bu mübarek ayda oruç tutmak Müslümanlara farz
🔸
başlıyor. Hicri takvime göre orucun son günü ise 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü, Ramazan Bayramı arifesinde idrak edilecek. Ramazan, 13 Nisan 2021 Salı günü
🔍 Ramazan ile ilgili ayet ve hadisler
Ramazan'ın hangi gün olduğu konusu merak konusu. Ramazan'ın ilk günü 13 Nisan 2021 günü idrak edilecek. Oruç tutmak isteyenlerin 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan günün imsak vaktinde oruca niyet etmeleri gerekiyor.
🔸 Bin aydan hayırlı olduğu bildirilen
idrak edilecek. Kadir gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi
🔸 Ramazan ayının bitişi anlamına gelen arife gününde yani 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününde son Ramazan orucu tutulacak ve
başlayacak. Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü
🔸 Şehr-i Ramazan olarak da adlandırılan bu ay,
bir aydır. oruçların tutulduğu, ibadetlerin hassasiyetle devam ettirildiği
🔸
Orucun farz kılındığının zikredildiği ayetin hemen ardından Ramazan ayının insanlara doğru yolu gösteren hakkı batıldan ayıran mukaddes kitabımızın nüzul olduğu ay olduğu vurgulanmıştır ve bu aya erişenlerin oruç tutması emredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve kıymeti vurgulanan tek ay Ramazan'dır.
"(Sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."
🔍 Bakara suresi 185. ayetin tefsiri
RAMAZAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Ramazan ayı, sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, Müslümanlar tarafından coşku ve heyecanla karşılanan bir aydır.
🔸 Kur'an-ı Kerim bu mübarek ayda indirilmiş;
yer almıştır. Bu ayda bol bol Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmelidir. bin aydan hayırlı olduğu müjdelenen Kadir gecesi bu ayın içinde
🔸 İslam'ın beş şartından biri olan ve
bu ayda tutulamayan oruçlar kaza edilmelidir. Müslümanlara farz kılınan oruç tutulmalı;
🔸 Peygamberimizin (sav) inanarak ve
bildirdiği bilinir. Bu aya mahsus teravih namazları mümkün olduğunca eda edilmelidir. sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazı kılan kişinin geçmiş günahlarını bağışlanacağını
🔸 Maddi bir ibadet olan
gerekir. Bu ayda yapılan yardımlarının sevabının ve faziletinin daha bol olduğu unutulmamalıdır. fitre yani fıtır sadakasının Ramazan ayının sonunda ve bayramdan önce ödenmesi
🔸
sünnettir. Peygamber Efendimiz (sav), bu ayın son on gününde itikâfa girmiş ve bu uygulamayı vefatına dek devam ettirmiştir. Ramazan ayının sonunda itikâfa girmek
🔸 Bu aylarda yapılan
olacağı bildirilmiştir. umrenin, ibadet ve salih amellerin diğer aylara göre daha faziletli
🔍 Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler
RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ
Ramazan ayı, insanlara rehber olan Hak dini öğreten Kur'an-ı Kerim'in indiği aydır.
🔸 Bu ayda buluğ çağına eren Müslümanların oruç tutması emredilmiş ve
vurgulanmıştır. Ramazan ayının faziletleri
🔸 Peygamber Efendimizden (sav) nakledilen
başlangıç ve sonunun tespit edilmesi, süresi ve bu aya özel ibadetlerle ilgili birçok rivayet yer almıştır. hadis-i şeriflerde Ramazan ayının önemi,
🔸 Resulullah (sav) tarafından "mübarek bir ay" olarak tanımlanan
bildirilmiştir. Ramazan ayının başlamasıyla cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların bağlandığı
🔸 İnanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek
müjdelenmiştir. Ramazan orucunu tutanların geçmiş günahlarının mağfiret olunacağı
🔍 16 kavram ışığında Ramazan
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PEYGAMBERİMİZ RAMAZAN AYINDA NASIL İBADET EDERDİ?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Peygamber Efendimizin (sav) ibadetlerinde fark edilecek şekilde değişimlerin olduğu bildirilmiştir.
🔸 Resulullah'ın (sav), mübarek
özellikle Ramazan günlerinde onun cömertliğinin doruk noktasına ulaştığı belirtilmiştir. Ramazan ayında Cebrail ile buluşup karşılıklı Kur'an-ı Kerim okudukları,
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Efendimizin (sav) gece ibadetlerini arttırdığı; ev halkını uyandırdığı, kendisini tamamen ibadete hasrederek eşleriyle ilişkisini kestiği bildirilmiştir. Ramazan'ın son on gününde
🔍 Ünlü yazarların kaleminden Ramazan