Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan hangi gün? 2021 Ramazan Bayramı…

Ramazan ayı, sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, Müslümanlar tarafından coşku ve heyecanla karşılanan bir aydır.

🔸 Kur'an-ı Kerim bu mübarek ayda indirilmiş; bin aydan hayırlı olduğu müjdelenen Kadir gecesi bu ayın içinde yer almıştır. Bu ayda bol bol Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmelidir.

🔸 İslam'ın beş şartından biri olan ve Müslümanlara farz kılınan oruç tutulmalı; bu ayda tutulamayan oruçlar kaza edilmelidir.

🔸 Peygamberimizin (sav) inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazı kılan kişinin geçmiş günahlarını bağışlanacağını bildirdiği bilinir. Bu aya mahsus teravih namazları mümkün olduğunca eda edilmelidir.

🔸 Maddi bir ibadet olan fitre yani fıtır sadakasının Ramazan ayının sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gerekir. Bu ayda yapılan yardımlarının sevabının ve faziletinin daha bol olduğu unutulmamalıdır.

🔸 Ramazan ayının sonunda itikâfa girmek sünnettir. Peygamber Efendimiz (sav), bu ayın son on gününde itikâfa girmiş ve bu uygulamayı vefatına dek devam ettirmiştir.

🔸 Bu aylarda yapılan umrenin, ibadet ve salih amellerin diğer aylara göre daha faziletli olacağı bildirilmiştir.

🔍 Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler