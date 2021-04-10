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Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan hangi gün? 2021 Ramazan Bayramı…

Ramazan, Müslümanların heyecanla beklediği mübarek aylardan biridir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadislerinde Ramazan ayının faziletleri vurgulanmıştır. On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 günü başlıyor. İslam'ın beş şartından biri olan oruç tutmanın Müslümanlara farz kılındığı Ramazan-ı Şerif, müminler için büyük bir önem taşıyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan hangi gün? 2021 Ramazan Bayramı…

Giriş Tarihi: 10.04.2021 21:12
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabı merak edilen konulardan biri. Mübarek üç aylar içinde bulunduğumuz bu süreçte Ramazan'ın gelişini tüm İslam âlemini heyecanla bekliyor.

🔸 Ramazan hicri takvime göre Şaban'dan sonra Şevval'den önceki aydır ve yılın dokuzuncu ayı olan bu mübarek ayda oruç tutmak Müslümanlara farz kılınmıştır.

🔸 Ramazan, 13 Nisan 2021 Salı günü başlıyor. Hicri takvime göre orucun son günü ise 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü, Ramazan Bayramı arifesinde idrak edilecek.

🔍 Ramazan ile ilgili ayet ve hadisler

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RAMAZAN HANGİ GÜN?
RAMAZAN HANGİ GÜN?

Ramazan'ın hangi gün olduğu konusu merak konusu. Ramazan'ın ilk günü 13 Nisan 2021 günü idrak edilecek. Oruç tutmak isteyenlerin 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan günün imsak vaktinde oruca niyet etmeleri gerekiyor.

🔸 Bin aydan hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek.

🔸 Ramazan ayının bitişi anlamına gelen arife gününde yani 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününde son Ramazan orucu tutulacak ve Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak.

🔸 Şehr-i Ramazan olarak da adlandırılan bu ay, oruçların tutulduğu, ibadetlerin hassasiyetle devam ettirildiği bir aydır.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve kıymeti vurgulanan tek ay Ramazan'dır. Orucun farz kılındığının zikredildiği ayetin hemen ardından Ramazan ayının insanlara doğru yolu gösteren hakkı batıldan ayıran mukaddes kitabımızın nüzul olduğu ay olduğu vurgulanmıştır ve bu aya erişenlerin oruç tutması emredilmiştir.

"(Sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."

🔍 Bakara suresi 185. ayetin tefsiri

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RAMAZAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
RAMAZAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Ramazan ayı, sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, Müslümanlar tarafından coşku ve heyecanla karşılanan bir aydır.

🔸 Kur'an-ı Kerim bu mübarek ayda indirilmiş; bin aydan hayırlı olduğu müjdelenen Kadir gecesi bu ayın içinde yer almıştır. Bu ayda bol bol Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmelidir.

🔸 İslam'ın beş şartından biri olan ve Müslümanlara farz kılınan oruç tutulmalı; bu ayda tutulamayan oruçlar kaza edilmelidir.

🔸 Peygamberimizin (sav) inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazı kılan kişinin geçmiş günahlarını bağışlanacağını bildirdiği bilinir. Bu aya mahsus teravih namazları mümkün olduğunca eda edilmelidir.

🔸 Maddi bir ibadet olan fitre yani fıtır sadakasının Ramazan ayının sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gerekir. Bu ayda yapılan yardımlarının sevabının ve faziletinin daha bol olduğu unutulmamalıdır.

🔸 Ramazan ayının sonunda itikâfa girmek sünnettir. Peygamber Efendimiz (sav), bu ayın son on gününde itikâfa girmiş ve bu uygulamayı vefatına dek devam ettirmiştir.

🔸 Bu aylarda yapılan umrenin, ibadet ve salih amellerin diğer aylara göre daha faziletli olacağı bildirilmiştir.

🔍 Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler

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RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ
RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ

Ramazan ayı, insanlara rehber olan Hak dini öğreten Kur'an-ı Kerim'in indiği aydır.

🔸 Bu ayda buluğ çağına eren Müslümanların oruç tutması emredilmiş ve Ramazan ayının faziletleri vurgulanmıştır.

🔸 Peygamber Efendimizden (sav) nakledilen hadis-i şeriflerde Ramazan ayının önemi, başlangıç ve sonunun tespit edilmesi, süresi ve bu aya özel ibadetlerle ilgili birçok rivayet yer almıştır.

🔸 Resulullah (sav) tarafından "mübarek bir ay" olarak tanımlanan Ramazan ayının başlamasıyla cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların bağlandığı bildirilmiştir.

🔸 İnanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutanların geçmiş günahlarının mağfiret olunacağı müjdelenmiştir.

🔍 16 kavram ışığında Ramazan

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PEYGAMBERİMİZ RAMAZAN AYINDA NASIL İBADET EDERDİ?
PEYGAMBERİMİZ RAMAZAN AYINDA NASIL İBADET EDERDİ?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Peygamber Efendimizin (sav) ibadetlerinde fark edilecek şekilde değişimlerin olduğu bildirilmiştir.

🔸 Resulullah'ın (sav), mübarek Ramazan ayında Cebrail ile buluşup karşılıklı Kur'an-ı Kerim okudukları, özellikle Ramazan günlerinde onun cömertliğinin doruk noktasına ulaştığı belirtilmiştir.

🔸 Ramazan'ın son on gününde Efendimizin (sav) gece ibadetlerini arttırdığı; ev halkını uyandırdığı, kendisini tamamen ibadete hasrederek eşleriyle ilişkisini kestiği bildirilmiştir.

🔍 Ünlü yazarların kaleminden Ramazan

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