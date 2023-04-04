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Ramazan menüsü I 13. gün

Ramazan'ın 13. gün menüsüyle sizinleyiz. Ramazan'ın birleştirici atmosferi insanları aynı sofralarda buluşturmaya devam ediyor. Sevgi ve kardeşliğin mevsimi bu mübarek ayın ortalarına yaklaştığımız günlerde bir değişiklik olsun istedik ve soydaşlarımız olan Tatarların lezzetlerinden oluşan bir menü hazırladık. İşte bugünün iftar menüsü...

Giriş Tarihi: 04.04.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 13:07
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◼ Resulullah (SAV), akşam namazını kılmadan önce orucunu birkaç taze hurmayla, şayet yoksa kuru hurma ile iftar ederdi. O da yoksa birkaç yudum suyla açardı.

(Ebû Dâvûd, Sıyâm, 21)

◼ Müslüman, alçak gönüllüdür. Ramazan'da sofralarımızı gösterişten uzak tutmalı ve israfı önlemeliyiz.

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TATAR ÇORBASI "TOKMACH"

▪ 1500 g tavuk

▪ 4 litre su

▪ 1 adet havuç

▪ 5 adet patates

▪ 1 adet soğan

▪ 1 adet yumurta

▪ 50 g un

▪ 1 yemek kaşığı tuz

▪ 2 yemek kaşığı sıvı yağ

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Tatar Çorbası "Tokmach" Yapım

◾ Tavuğu yıkayın, bir tencereye koyun.

◾ Üzerini geçecek kadar su, soğan ve tuz ekleyin.

◾ Kısık ateşte ortalama 60 - 80 dk kaynatın.

◾ Patatesleri ve havuçları halkalar şeklinde dilimleyin.

◾ Tavuğu, et suyundan çıkarın.

◾ Kaynar suyun içine doğranmış patates ve havuç ekleyin ve 25-30 dakika pişirin.

◾ Makarnası için bir kaba yumurta, bir tutam tuz, un ve yağı ekleyin.

◾ Hamuru yoğurun.

◾ İnce bir kalınlıkta açın.

◾ İnce şeritler hâlinde kesin.

◾ Sebzeli suya hamurları ekleyip 5 dakika kaynatın ve çorbayı tabaklara koyun.

◾ Çorbanın üzerine bir parça tavuk koyarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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KURU BİBERLİ TATAR YOĞURTLAMASI

▪ Kuru biber

▪ Bir kase süzme yoğurt

▪ 3 yemek kaşığı sıvıyağ

▪ 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

▪ 2 diş sarımsak

▪ Tuz

▪ Su

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Kuru Biberli Tatar Yoğurtlaması Yapımı

◾ Kuru biberleri yıkayıp sap kısmını ayırın.

◾ Biberleri birkaç parçaya bölün.

◾ Tencereye koyduğunuz biberlerin üzerini geçecek kadar su koyun ve tuzunu atın.

◾ Yumuşayınca biberleri süzün.

◾ Başka bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvıyağ ekleyin.

◾ Sıvıyağ ısınınca haşladığınız biberleri ekleyin ve biberleri 5 dk kavurun.

◾ Kavrulan biberleri tabağa alın.

◾ Sonrasında tencerede kalan yağın içine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyin ve ocağın altını hemen kapatın.

◾ Biberler soğurken bir kasede süzme yoğurdun içine ezilmiş iki diş sarımsak ekleyin.

◾ 1 çay kaşığı da tuz ekleyin.

◾ Karışımı suyla biraz yumuşatın.

◾ Yoğurdu biberlerin üzerine gezdirin ve son olarak yoğurdun üstüne kırmızı biberli sosu dökün.

◾ Kuru biberli Tatar yoğurtlamanız servise hazır…

Afiyet olsun...

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