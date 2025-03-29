Ramazan bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı

1 /10













◼ On bir ay beklediğimiz Ramazan-ı Şerif, nihayetinde bir mukaddes bayram saklar. Öyle ki bayram namazını idrak etmek için ibadethanelere akın eden müminler, dünyaya bir İslam ruhu üfler.

◼ Senede iki defa eda edildiği için bayram namazının nasıl kılındığı unutulur. Bundan dolayı Ramazan bayramı namazının nasıl kılındığını ele aldık.