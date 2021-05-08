Peygamberimizin Kadir gecesi duası: Kadir gecesi okunacak sureler, dualar, salavatlar nelerdir?

🔸 Kadir gecesi, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nüzul olmaya başladığı gecedir. Kadir gecesinde sema kapıları açılır, dua ve tövbeler kabul edilir.

🔸 Kadir gecesinde dua etmek isteyen Müslümanların merak ettiği konulardan biri de bu geceyi en iyi şekilde nasıl idrak edecekleri konusudur.

Nitekim Hz. Ayşe validemiz Peygamber Efendimizden (sav) şu rivayeti aktarmıştır:

"Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum.

Rasulullah (sav) "Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet" diye dua et, buyurdu."

Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314