Peygamberimizin en büyük destekçilerinden Hz. Abbas

Peygamber Efendimizin amcalarından olan Hz. Abbas, İslam'ın yayılmaya başladığı ilk günlerde Müslüman oldu. Geniş bir nüfuza sahip olan Hz. Abbas, Müslümanları himaye edebilmek için İslam'ı kabul ettiğini açığa vurmadı. Öyle ki, Mekkeli müşriklerin Müslümanlarla ilgili karar ve davranışlarını Resul-i Ekrem'e ulaştırmak maksadıyla kasten hicret etmedi. Köle azat etmeyi seven, maddi servetiyle de İslam'a pek çok hizmette bulunan Hz. Abbas'ı Peygamberimiz çok severdi.