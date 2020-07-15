Peygamberimize saygı konusunda mümine düşen görevler
Peygamberimize saygı konusunda mümine düşen görevler
Sosyal medya üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed'e dil uzatan "hakaret" paylaşımı, büyük tepki topladı. Resul-i Ekrem Efendimize karşı gerçekleştirilen bu saygısızlık ile müminlere düşen görevler de bir kez daha akıllara geldi. İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi olan; "tüm insanlığa rahmet" olarak gönderilen Peygamberimize saygı konusunda bir mümine düşen görevler nelerdir? Allah, fertlere ve toplumlara bu konuda ne tavsiye etmiştir? Peygamberimize karşı yapılan saygısızlık karşısında ne yapılmalıdır?
Giriş Tarihi: 15.07.2020
18:39
Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
22:36
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SON PEYGAMBER: HZ. MUHAMMED
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FERT VE TOPLUMLARI HAK DİNE KAVUŞTURMA GÖREVİ
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İBRAHİM’İN DUASI, İSA’NIN MÜJDESİ
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RESUL-İ EKREM’İN DİĞER PEYGAMBERLERLE OLAN MÜNASEBETİ