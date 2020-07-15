Peygamberimize saygı konusunda mümine düşen görevler

Sosyal medya üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed'e dil uzatan "hakaret" paylaşımı, büyük tepki topladı. Resul-i Ekrem Efendimize karşı gerçekleştirilen bu saygısızlık ile müminlere düşen görevler de bir kez daha akıllara geldi. İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi olan; "tüm insanlığa rahmet" olarak gönderilen Peygamberimize saygı konusunda bir mümine düşen görevler nelerdir? Allah, fertlere ve toplumlara bu konuda ne tavsiye etmiştir? Peygamberimize karşı yapılan saygısızlık karşısında ne yapılmalıdır?