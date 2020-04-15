Oruçla ilgili ayet ve hadisler
Oruç ibadeti, İslam'ın beş temel esasından biridir. Nefsin isteklerinden iradi olarak uzak durmaya, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanmaya ve sabırlı olmaya teşvik eder. Nitekim Yüce Allah, Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılmış, Resul-i Ekrem Efendimiz, Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağını müjdelemiştir. Bu minvalde her mümine farz kılınmış olan oruçla ilgili ayet ve hadisleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 15.04.2020
15:18
Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
14:10
"Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur… Oruç sabrın yarısıdır." İbn Mâce, Sıyâm, 44
Oruç ibadeti, İslam'ın beş temel esasından biridir. Nefsin isteklerinden iradi olarak uzak durmaya, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanmaya ve sabırlı olmaya teşvik eder. Nitekim Yüce Allah, Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılmış, Resul-i Ekrem Efendimiz, Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağını müjdelemiştir.
Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasından Kur'an dinlemek ve okumak için ; buraya podcastlerimizden cüz, meal, aşrı şerif ile İslami ve edebi konuların yer aldığı programları dinlemek için tıklayabilirsiniz buraya
"Nice oruçlu vardır ki onun orucu sadece açlık (ve susuzluktur). Nice gece ibadete kalkan vardır ki onun bu kalkışı sadece uykusuzluktur." İbn Mâce, Sıyâm, 21
Oruç kelimesi
âyet ve hadislerde " savm" ve " " kelimeleriyle ifade edilmiştir. Bu kelime sözlükte kişinin kendisini yeme, içme, yürüme ve konuşma gibi her hangi bir söz, eylem ve davranıştan alıkoyması anlamlarına gelir. sıyâm Kur'ân'da bu anlamda kullanılmıştır. (Meryem, 26)
"Ey müminler! (Kötülüklerden ve haramlardan) korunmanız için oruç tutmak, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." (Bakara, 2/183)
"Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı" âyeti ile orucun Hz. Adem'den Hz. Muhammed (a.s.)'a kadar bütün insanlara farz kılındığını bildirilir.
Peygamberimiz (a.s.); "Ramazan orucundan sora en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan muharrem ayında tutulan âşûrâ orucudur." sözleriyle oruç tutulmasını teşvik etmiştir. Sahabeden isteyen bu orucu tutmuş, isteyen de tutmamıştır. Âşûrâ orucu, muharrem ayının 9 ve 10. günlerinde tutulur.
Ramazan ile ilgili 40 hadis
"Her ay üç gün oruç tutmak bütün seneyi oruçla geçirmek gibi olur." Buhârî Savm, 59. II, 246. Müslim, Sıyam, 197. I, 819 bk. Tirmizî, Savm, 50, 54, III, 128, 135. Nisâî, Sıyam, 78, 82. IV 213, 219