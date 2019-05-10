Ramazan ile ilgili 40 hadis

Ramazan ili ilgili olarak Peygamber Efendimiz, "Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!" diye dua ederdi. Allah, bu ayda oruç tutmayı farz kılmış, Resul-i Ekrem Efendimiz, Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağını müjdelemişti. Peygamberimizin Ramazan hakkındaki 40 hadisini siz Fikriyat okuyucuları ile buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 03.05.2019
09:32
Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
14:38