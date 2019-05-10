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Ramazan ile ilgili 40 hadis

Ramazan ili ilgili olarak Peygamber Efendimiz, "Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!" diye dua ederdi. Allah, bu ayda oruç tutmayı farz kılmış, Resul-i Ekrem Efendimiz, Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağını müjdelemişti. Peygamberimizin Ramazan hakkındaki 40 hadisini siz Fikriyat okuyucuları ile buluşturuyoruz.

Giriş Tarihi: 03.05.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 14:38
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Ramazan ile ilgili 40 hadis
Ramazan ile ilgili 40 hadis

Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (sas) şöyle dua ederdi:

Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!

Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, IV, 189

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Ramazan ile ilgili 40 hadis
Ramazan ile ilgili 40 hadis

Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır.

Nesâî, Sıyâm, 5

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Ramazan ile ilgili 40 hadis
Ramazan ile ilgili 40 hadis

Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: 'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlarından vazgeç!' Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir.

Tirmizî, Savm, 1

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Ramazan ile ilgili 40 hadis
Ramazan ile ilgili 40 hadis

Ay yirmi dokuz gündür. Dolayısıyla siz (Ramazan ayına ait) hilâli görmedikçe oruç tutmayın, yine (Şevval ayına ait) hilâli görmedikçe de bayram yapmayın. Eğer hava bulutlu olursa ayı takdir edin (otuza tamamlayın).

Müslim, Sıyâm, 6

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Ramazan ile ilgili 40 hadis
Ramazan ile ilgili 40 hadis

Peygamber (sas) insanların en cömerti idi. En cömert olduğu anlar ise Ramazan'da Cebrail (as)'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail (as) Ramazan'ın her gecesinde onunla buluşur ve onunla Kur'ân'ı müzakere ederdi. İşte bundan dolayı Resulullah (sav) hayırda, rahmet yüklü rüzgârdan daha cömertti.

Buhârî, Bed'ü'l-vahy, 1

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