Oruca Niyet Edilir mi? Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Ramazan ayında milyonlarca kişi ilk sahurla beraber Ramazan ayı oruç ibadetlerine başlayacak. Ramazan ayında orucu bozan şeyler oruç ibadetlerini ihya eden Müslüman alemi tarafından titizlikle araştırılıyor. Bunlardan biri de oruca niyet etmek ile ilgili konular oldu. Gece sahura kalkamayan ya da niyet etmeyi unutan vatandaşlar, niyet etmeden oruç tutulur mu diye merak ediyorlar. Peki, oruca ne zaman, nasıl niyet edilir? Sahursuz oruç tutulur mu? Oruca nasıl, ne zamana kadar niyet edilir? Sahur yemeğinin önemi nedir? İşte tüm detaylarla ilgili cevaplar yazımızda.