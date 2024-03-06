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Oruca Niyet Edilir mi? Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Ramazan ayında milyonlarca kişi ilk sahurla beraber Ramazan ayı oruç ibadetlerine başlayacak. Ramazan ayında orucu bozan şeyler oruç ibadetlerini ihya eden Müslüman alemi tarafından titizlikle araştırılıyor. Bunlardan biri de oruca niyet etmek ile ilgili konular oldu. Gece sahura kalkamayan ya da niyet etmeyi unutan vatandaşlar, niyet etmeden oruç tutulur mu diye merak ediyorlar. Peki, oruca ne zaman, nasıl niyet edilir? Sahursuz oruç tutulur mu? Oruca nasıl, ne zamana kadar niyet edilir? Sahur yemeğinin önemi nedir? İşte tüm detaylarla ilgili cevaplar yazımızda.

Giriş Tarihi: 06.03.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 13:39
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Oruca niyet edilir mi?
Oruca niyet edilir mi?

🔸 Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir.

🔸 Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

RESULULLAH'IN (SAV) DİLİNDEN RAMAZAN-I ŞERİF

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Oruca niyet ne zaman edilir?
Oruca niyet ne zaman edilir?

🔸 Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir.

🔸 İmsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

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🔸 Diyanetin belirttiği süreler içinde niyet edilmesi gerekir aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85).

🔸 Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde diye kalben ve dil ile mutlak niyet yeterlidir.

RAMAZAN BİZE NE ÖĞRETİR?

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Ramazan orucu için her gün niyet etmek gerekir mi?
Ramazan orucu için her gün niyet etmek gerekir mi?

🔸 Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127)

🔸 Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir.

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Kaza orucu için niyet edilir mi?
Kaza orucu için niyet edilir mi?

🔸 Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır.

🔸 Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, kefaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

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