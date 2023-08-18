Nurettin Topçu düşüncesinin ana hatları

◾ Ülkemizdeki en bereketli fikir pınarlarından olan Nurettin Topçu telif eserleri ve yetiştirdiği talebeler ile hem bir ekol kurucu hem de binlerce gence nüfuz eden hassas bir kalp olarak tanınır.

◾ Çalışma azmi, duruşu, mütefekkir yönü ve sanatsal sezgisi ile nesillere hocalık yapan Topçu, hiçbir beklentiye girmeden Anadolu'yu mayalayan gönül erlerindendir.

NURETTİN TOPÇU VE FİKİR DÜNYASINA IŞIK TUTAN 25 İLGİNÇ BİLGİ