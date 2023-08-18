Nurettin Topçu düşüncesinin ana hatları
Eserleri ve yaşantısıyla düşünce dünyamıza damga vuran Nurettin Topçu, bu toprakların yetiştirdiği en büyük mütefekkirlerden biriydi. Olaylar ve çağ karşısında gösterdiği duruş, öğretmenliği ve fikirleri ile nesilleri etkisi altına alarak adeta bir nakkaş gibi işledi. Sizler için ahlak kulesinin abidevi bir burcu olan Nurettin Topçu'nun düşünce yapısının ana hatlarını çizdik.
Giriş Tarihi: 18.08.2023
17:27
Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
17:52
◾ Ülkemizdeki
en bereketli fikir pınarlarından olan Nurettin Topçu telif eserleri ve yetiştirdiği talebeler ile hem bir ekol kurucu hem de binlerce gence nüfuz eden hassas bir kalp olarak tanınır.
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Çalışma azmi, duruşu, mütefekkir yönü ve sanatsal sezgisi ile nesillere hocalık yapan Topçu, hiçbir beklentiye girmeden Anadolu'yu mayalayan gönül erlerindendir.
NURETTİN TOPÇU VE FİKİR DÜNYASINA IŞIK TUTAN 25 İLGİNÇ BİLGİ
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"Kendimiz dışında nereye koştuysak, gurbette kaldık."
Nurettin Topçu
DEVAMLILIK
◾ Nurettin Topçu'nun
şahsi yaşantısında, ilmi yönünde ve telif eser çalışmalarında belki de en bilinen yönü azmi ile beraber bir süreklilik, devamlılık esasına sahip oluşudur.
◾ Kendisini asla yeterli görmeyen Topçu, hayatı boyunca
ilim vadisinde seyahat eden bir talebe olarak yazı ve okuma eylemlerini zor şartlar altında dahi devam ettirir.
NURETTİN TOPÇU'NUN 'AHLAK' KİTABINDAN 50 ALINTI
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"Kalpsizlerin cenneti olan bu dünya, bize vatan olmayacak."
Nurettin Topçu
AHLAK ÇİZGİSİ
◾ Fikir kalesinin yüksek burçlarını
ahlak ziynetiyle süsleyen büyük mütefekkir Nurettin Topçu, her eyleminde ve düşüncesinde ahlak kavramını nakış nakış ruhlara işler.
◾ Onun
"İsyan Ahlakı" olarak tabir ettiği kavram da esasında tüm fuhşiyata karşı dikilen bir düşünce kulesi ve temizleyici bir fikir savaşıdır.
ONU EN İYİ ANLATAN ÜÇ KELİME