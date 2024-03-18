Nebe (Amme) Suresi tefsiri ve meali

40 ayetten meydana gelen Nebe (Amme) Suresi, Mekki surelerdendir. Nebe yerine daha çok ilk kelimesi olan Amme kelimesi ile anılan sure, kendisiyle başlayan cüze de adını vermiştir. Perşembe gecelerinde, Cuma günlerinde, mübarek gün, geceler ve cemiyetlerde Arapça olarak en çok okunan surelerden olan Amme Suresi, ölümden sonraki hayatı anlatır. İşte Amme (Nebe) Suresi tefsiri, meali ve fazileti.