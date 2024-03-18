Nebe (Amme) Suresi tefsiri ve meali
40 ayetten meydana gelen Nebe (Amme) Suresi, Mekki surelerdendir. Nebe yerine daha çok ilk kelimesi olan Amme kelimesi ile anılan sure, kendisiyle başlayan cüze de adını vermiştir. Perşembe gecelerinde, Cuma günlerinde, mübarek gün, geceler ve cemiyetlerde Arapça olarak en çok okunan surelerden olan Amme Suresi, ölümden sonraki hayatı anlatır. İşte Amme (Nebe) Suresi tefsiri, meali ve fazileti.
Giriş Tarihi: 18.03.2024
12:32
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
12:36
﴾1﴿ Birbirlerine neyi soruyorlar?
﴾2-3﴿ Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi?
﴾4﴿ Hayır! İleride görecekler!
﴾5﴿ Hayır hayır! Yakında görecekler!
Nebe Suresi 1-5 Ayetler
Nebe Suresi 1-5 Ayetler Tefsiri
◼ Nebe' "önemli haber" demektir. Burada ise "kıyamet haberi" anlamında kullanılmıştır. Kıyamet gününde evrendeki mevcut kozmik düzenin bozulması, Allah'tan başka var olan her şeyin yok olması, öldükten sonra yeniden dirilme, hesaba çekilme vb. önemli olaylar meydana geleceği için onunla ilgili habere "büyük haber" denilmiştir. "Haberden maksat kıyamet olayları değil onu bildiren Kur'an'dır veya Hz. Muhammed'in peygamberliğidir" diyenler de vardır (Ateş, X, 286; krş. Sâd 38/67).
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﴾6-7﴿ Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da (yeri dengede tutan) kazıklar yapmadık mı?
﴾8﴿ Sizi çifter çifter yarattık.
﴾9﴿ Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık.
﴾10﴿ Geceyi (uyku için) örtü yaptık.
﴾11﴿ Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.
Nebe Suresi 6-11 Ayetler
Nebe Suresi 6-11 Ayetler Tefsiri
◼ İnsanlığın yaşamasına uygun bir duruma getirilmiş olan yer küresi, üstünde insanların oturup kalkmasına, yatıp uyumasına elverişli olan döşeğe benzetilirken dağlar da arzı yerinde ve dengede tutmak için çakılmış kazıklara benzetilmiştir. Çünkü dağlar yer yuvarlağının dengesini sağlamaktadır. Nitekim başka âyet-i kerîmelerde insanları sarsmasın diye yeryüzüne sabit dağların yerleştirildiği bildirilmiştir (meselâ bk. Nahl 16/15; Mürselât 77/27). Dağların, içinde madenlerin bulunması, suların birikmesi, üstünde çeşitli bitki ve ormanların oluşması vb. sayılamayacak kadar çok faydaları vardır.
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﴾12﴿ Üstünüzde yedi kat sağlam gök yaptık.
﴾13﴿ Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık.
﴾14-16﴿ Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik.
Nebe Suresi 12-16 Ayetler