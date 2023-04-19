Naziat suresi meali, tefsiri ve fazileti

Naziât Suresi 1-5 Ayet Tefsiri

➡ Allah Teâlâ bazı varlıklara yemin ederek sûrenin ana konusu olan kıyamet ve öldükten sonra dirilme olayının mutlaka gerçekleşeceğini vurgulamıştır. Müfessirler, adlarına yemin edilen bu varlıkların neler olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. a) Bunların hepsi meleklerdir. İlk âyette "batmak üzere yükselenler" diye çevrilen nâziât kelimesinin anlamları içinde "kuyudan kova ile su çekenler" mânası da vardır.

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