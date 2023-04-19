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Naziat suresi meali, tefsiri ve fazileti

Kıyamet ve kulların ahiret hayatında görecekleri karşılıkların merkeze alındığı Naziat Suresi, meselenin ehemmiyetine dikkat çekilmek maksadıyla bir yemin ifadesiyle başlar. İnsanlara sorumluluk duygusu veren önemli surelerden olan Naziat 42 ayettir. Sure Mekki surelerden olup üç ana bölüm içinde ele alınır.

Giriş Tarihi: 19.04.2023 13:03
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Naziât Suresi 1-5 Ayet Meali

﴾1﴿ Yemin olsun, batmak üzere yükselenlere;

﴾2﴿ Sâkin ve düzenli hareket edenlere;

﴾3﴿ Yüzdükçe yüzenlere;

﴾4﴿ Yarıştıkça yarışanlara;

﴾5﴿ Emri, uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere!

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Naziât Suresi 1-5 Ayet Tefsiri

Allah Teâlâ bazı varlıklara yemin ederek sûrenin ana konusu olan kıyamet ve öldükten sonra dirilme olayının mutlaka gerçekleşeceğini vurgulamıştır. Müfessirler, adlarına yemin edilen bu varlıkların neler olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. a) Bunların hepsi meleklerdir. İlk âyette "batmak üzere yükselenler" diye çevrilen nâziât kelimesinin anlamları içinde "kuyudan kova ile su çekenler" mânası da vardır.

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Naziât Suresi 1-5 Ayet Tefsiri

Sözlükte "boğmak" anlamına gelen garkan kaydı, burada ölüm meleklerinin inkârcıların ruhlarını şiddetle çekip çıkarmalarını, "Sakin ve düzenli hareket edenler" diye çevrilen nâşitât ise müminlerin ruhlarını incitmeden hafifçe çekip alan melekleri ifade eder. "Yüzdükçe yüzenler"den maksat ise ya Allah'ın emrini yerine getirmek için gelip giderken ufuklarda denizde yüzer gibi hareket eden veya dalgıcın denizde yüzdüğü gibi insan bedeninde yüzerek ruhunu çıkartan meleklerdir.

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Naziât Suresi 6-9 Ayet Meali

﴾6﴿ O gün sarsılan şiddetle sarsılır;

﴾7﴿ Onu ikinci sarsıntı izler!

﴾8﴿ İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir.

﴾9﴿ (İnsanların) gözlerine korku çöker.

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Naziât Suresi 6-9 Ayet Tefsiri

Yüce Allah'ın önceki âyetlerde yemin ederek gerçekleşeceğini haber verdiği kıyamet ve öldükten sonra dirilme olayları anlatılmaktadır. "O gün şiddetle sarsan sarsar, onu ikinci sarsıntı izler" meâlindeki 6 ve 7. âyetleri de müfessirler farklı anlamlarda yorumlamışlardır: a) Burada, kıyamet gününde şiddetle sarsılacak olan yer küresi ile bunun ardından sarsılacak olan göklerden söz edilmektedir.

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