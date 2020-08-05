Nasr Suresi okunuşu ve anlamı! Nasr suresi arapça oku! Nasr suresi Türkçe anlamı...
Nasr Suresi, Mekke'de nazil olmuş Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biridir. 3 ayetten oluşan sure, ayrıca Efendimizin tebliğ görevinin sonlandırıldığının, ve vefatının bir habercisidir. Bunu bilen müminler, namazlarında bu sureyi okumak için "Nasr Suresi Arapça oku!" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Nasr Suresi'nin okunuşu ve anlamı nasıldır? İşte Nasr Suresi fazileti ile beraber, Nasr Suresi'nin Türkçe anlamı…
Giriş Tarihi: 05.08.2020
17:12
Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
17:14
Medine döneminde nâzil olan Kur'ân-ı Kerîm'in yüz onuncu sûresi, bütün olarak indirilen son sûredir. Nasr kelim olarak "yarım, zafer" anlamına gelmektedir.
Bazı alimlere göre Peygamberimizin vefatına işaret ettiği için
"Veda Suresi" olarak da bilinir. Sûrenin Vedâ haccı sırasında 10 Mart 632 nâzil olduğunu belirten rivayet ağırlık kazanmaktadır.
Bu sûrede ilâhî yardımın gelip fethin gerçekleştiği ve insanların gruplar halinde Allah'ın dinine girdiği belirtilmiş, Resûlullah'tan Cenâb-ı Hakk'ı övgü ifadeleriyle yüceltmesi ve bağışlanma talebinde bulunması istenmiştir.
Nasr Suresi'ni okumak için tıklayınız
Allah Teâlâ, daha önce nâzil olan âyetlerde hidayet ve hak dinle gönderdiği peygamberine
zafer vereceğini vaad etmiştir. Nasr Suresi'nde ise birçok toplumun artık İslam'a geçtiği aktarılmıştır. Efendimizin Nasr Suresi'nin indirilmesinin ardından namazlarından sonra zikrettiği bazı rivayetlerde yer alır.
Nasr Suresi'nin fazileti hakkında Enes b. Mâlik'ten rivayet edilen ve diğer bazı sûreleri de kapsayan hadiste "İzâ câe nasrullah" Sûresi'nin
Kur'an'ın dörtte birine denk olduğu ifade edilmiştir. (Müsned, III, 146-147, 221; Tirmizî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 7; sıhhatinin değerlendirilmesi için bk. Müsned [Arnaût], XIX, 472-473; XXI, 32-33; İbrâhim Ali, s. 381-382).
Nasr Suresi'ni dinlemek için tıklayınız
Nasr Suresi artık bir bakıma
İslam'ın güç kazanmaya başladığının bir göstergesidir. Bu sure indirildiğinde tüm Müslümanlar büyük mutluluk ve sevinç yaşamıştır. Fakat Ebu Bekir Sıddık sevinememiştir, Efendimizin ahirete göçeceğini anlayan halife, hüzünlenip ağlamıştır.
Nasr Suresi'nde ayrıca müminlere elde ettikleri zafer ve gücün, benimsedikleri dinin yerleşip yayılması şeklindeki nimetlere karşılık Allah'a hamd ederek şükürde bulunmaları, mânevî sahada gelişmeleri için
Allah'tan mağfiret dilemeleri yönünde mesaj verilmektedir.
Nasr Suresi'nin genel konusu, Allah'ın İslam'a ve Hazreti Peygamber'e nasip ettiği
zaferlerden bahseder. Ayrıca yapılan fetihler sonrasında, insanların nasıl gurup gurup İslam'a girdiklerinden bahsedilir.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
اِذَا جَٓاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُۙ ﴿١﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجاًۙ ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُۜ اِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴿