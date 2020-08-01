Namazdan sonra okunacak tesbih ve zikirler! Namazdan sonra hangi dualar okunur? Tesbih çekerken ne söylenir?

Namazlardan sonra yapılan tesbihat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbihat konusunda Müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamber'in (sav) bizzat kendisi de, namazlardan sonra "estağfirullah, estağfirullah el-azîm ve etûbu ileyh" ve benzeri sözle üç kere Allah'a istiğfar ederdi ardından şöyle buyururdu:

"Allahümme ente'sselâm ve minke'sselâm tebârekte yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm"

"Allah'ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!" (Müslim, Mesâcid, 135)