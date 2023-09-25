Nafile oruç nasıl tutulur? Nafile oruca nasıl niyet edilir?
İslam dininin farzlarından biri olan oruç ibadeti, Allah'ın nimetlerine şükretmek için büyük bir vesiledir. Ramazan ayında farz olmasının yanı sıra herhangi bir günde veya kandil gibi mübarek günlerde de oruç tutulabilir. Böyle günlerde tutulan oruca nafile oruç denir. Peki, nafile oruca nasıl niyet edilir? Nafile oruç ne zaman tutulur?
Giriş Tarihi: 25.09.2023
18:01
Oruç nedir?
💠 Oruç kelimesi, "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak" manasına gelir.
Oruç, " tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar şer'an belirlenmiş olan ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içmeden uzak durmayı" ifade eder.
💠 Arapça
savm sözcüğünün Farsça karşılığı olan rûze sözcüğünün Türkçeleşmiş biçimidir. Savm ve sıyâm ile türevleri Kur'ân-ı Kerîm'de on üç yerde ve çok sayıda hadiste geçer.
Oruç ve düşünce
Oruca ne zaman niyet edilir?
💠 Belirli ibadet süresi içinde kişinin kendisini oruç yasaklarına karşı tutmasına
denir. İmsak sözcüğü " imsak oruca başlama, orucun başlangıç anı" anlamındadır.
💠 Vakti gelince
orucu usulüne uygun olarak açarak sonlandırmaya denir. İftar vakti, akşam ezanının okunuşuyla başlar. iftar
Nafile oruç nedir?
💠
Nafile oruç, denir. Müslüman bir insanın farz ya da vacip olmadığı hâlde Ramazan ayının dışında tuttuğu oruca
💠 Nafile olarak başlanan bir ibadetin de tamamlanması gerekir. Bundan ötürü diğer nafile ibadetlerde de geçerli olduğu gibi,
bozulan nafile orucun da kaza edilmesi gerekir.
Oruç ve ihlas
Nafile oruca nasıl niyet edilir?
💠 Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih olmaz.
💠 Kalben niyet etmek yeterli olsa da niyeti dil ile ikrar etmekte fayda vardır. Nafile bir oruç için
"Niyet ettim, Allah (CC) rızası için nafile oruç tutmaya" şeklinde niyet edilebilir.
💠 Oruç, Peygamber Efendimizin (SAV) hicret etmesinden bir buçuk sene kadar sonra
Şaban ayının onuncu günü farz kılındı. İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadeti hakkında Peygamberimiz (SAV):
hadisini bildirir. "İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan (CC) başka ilah olmadığına ve Muhammed'in (SAV) O'nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir."
(Buhârî, Îmân, 2)
Ramazan bize ne öğretir?
💠 Oruçlu kişi, bu ibadeti yerine getirme gayretinin yanında ahlaki açıdan da kötü davranış ve durumlardan uzak durmalıdır.
💠 Peygamber Efendimiz (SAV), oruçlu bir kişinin nasıl davranması gerektiğini şu şekilde açıklamıştır:
"Oruç (sahibini koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlaksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum." desin."
(Buhârî, Savm, 2)
💠 Hakkıyla tutulan oruç, insanı arındırarak onu güzel ve hayırlı olana yönlendirir. Oruçlu bir kişinin uyku ve yemek saatleri değişerek yaşam düzeninde olumlu farklılaşmalar gerçekleşir.
💠 Müminler, oruç ibadeti ile açlık halini tadar ve böylece
yoksul kişilerle empati kurarak onları anlama imkanı bulur. Oruç, Allah'ın (CC) verdiği nimetler için bir şükür vesilesidir.
On bir ayın sultanı Ramazan'ın fazilet ve önemi