Nafile oruç nasıl tutulur? Nafile oruca nasıl niyet edilir?

Oruç nedir?

💠 Oruç kelimesi, "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak" manasına gelir. Oruç, "tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar şer'an belirlenmiş olan ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içmeden uzak durmayı" ifade eder.

💠 Arapça savm sözcüğünün Farsça karşılığı olan rûze sözcüğünün Türkçeleşmiş biçimidir. Savm ve sıyâm ile türevleri Kur'ân-ı Kerîm'de on üç yerde ve çok sayıda hadiste geçer.

Oruç ve düşünce