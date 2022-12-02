Müslümanca konuşma üslubu

◾ Bir Müslüman konuşma, toplumsal fiiler gibi temel meselelerde hem öncü hem de örnek olmak zorundadır. Çünkü Yüce Allah (CC) güzel söz söylemeyi, çirkin olandan kaçınmayı öğütler.

◾ Resul-i Ekrem (SAV) pek çok hadis-i şerifinde güzel söz söylemeyi, insanları kırmamayı ve lanet okumamayı bizlere salık verir.

Ruhun melekesi: Sabır