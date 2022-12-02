Müslümanca konuşma üslubu
Söz ve onun meydana getirdiği konuşma fiili, insanlar için büyük bir nimet ve çetin bir sınavı ifade eder. Müslümanın bir tanımı da daima ağzından çıkan kelimelere dikkat eden, etrafındaki kişileri dili ile rahatsız etmeyendir. Nasıl konuşmamız gerektiğini üslup ve yöntem olarak Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah (SAV) ise hadis-i şeriflerinde detaylıca anlatır. Sizler için bir Müslümanın konuşma üslubunu araştırdık.
Giriş Tarihi: 02.12.2022
07:08
Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
07:26
◾ Bir Müslüman
konuşma, toplumsal fiiler gibi temel meselelerde hem öncü hem de ö rnek olmak zorundadır. Çünkü Yüce Allah (CC) güzel söz söylemeyi, çirkin olandan kaçınmayı öğütler.
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Resul-i Ekrem (SAV) pek çok hadis-i şerifinde güzel söz söylemeyi, insanları kırmamayı ve lanet okumamayı bizlere salık verir.
Ruhun melekesi: Sabır
"Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler; yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır."
İsrâ Suresi 53. Ayet
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İsrâ Suresi 53. Ayet Tefsiri
Âyette dolaylı bir mukayese anlamı vardır. Şöyle ki: 46-51. âyetlerde müşriklerin kendileri gibi düşünmeyenlere karşı kibirli, kaba, alaycı ve suçlayıcı bir tavır takındıklarına işaret edilmişti. Burada ise müminlerin konuşmalarında bir güzellik ve incelik bulunması gerektiği belirtilmekte, müşriklerle ilişkilerinde ve konuşmalarında bile terbiye ve nezaket kurallarına riayet etmeleri öğütlenmektedir. Çünkü bu davranış biçimi insan olmanın bir gereğidir; ayrıca kötü söz ve davranış insanın aslî fıtratına aykırı olduğu için genellikle bu tür olumsuz söz ve davranışlar insanları tepki psikolojisine iter;.
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Hz. Ebu Zerr (RA) anlatıyor:
"Resulullah (SAV) buyurdular ki:
"Bir kimse diğer bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin. Aksi takdirde, itham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine dönderilir."
(Buhârî, Edeb 44)
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Hz. Ebu Hureyre (RA) anlatıyor:
"
Resulullah (SAV)'a:
"Ey Allah'ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!" denilmişti. Şu cevabı verdi: "Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!"
(Müslim, Birr 87)
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Semüre İbnu Cündüb (RA) anlatıyor:
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Resulullah (SAV) buyurdular ki:
"Birbirinize, Allah'ın laneti, Allah'ın gadabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın."
(Ebu Davud, Edeb 53 - Tirmizî, Birr 48)
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