Müslim kimdir? Sahih Müslim’i nasıl kaleme aldı?

Muhaddis olarak tanınan Müslim, 821 yılında Nîşâbur'da dünyaya geldi. Bir Arap kabilesi olan Benî Kuşeyr'in mevâlisinden olup doğduğu yere nisbetle Nîsâbûrî diye de anılır.

Bir eğitimci olan babasından ve çevredeki diğer âlimlerden faydalandığı anlaşılan Müslim on iki yaşında hadis öğrenmeye başladı.