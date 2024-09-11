Müminlere göz aydınlığı olan nasihatler

Müslümanlık ince insanlıktır. Kamil bir mümin sadece Allah Teala'ya karşı olan ibadetlerini ifa etmekle yetinmez. Sürekli kendisini hayırda geliştirir. O, insanlık için iyi davranışlarla bulunarak çevresinde parmakla gösterilen örnek kişi olur. Etrafındakilere sürekli iyilik yapan, emniyet içinde davranan mümin, Allah Teala'nın emirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Ahlakımız imanımızı besleyen derin bir nehirdir. Müslümanların büyüklerinin din kardeşleri için verdikleri nasihat ve emirleri bir araya getirdik. İşte, Müminlere göz aydınlığı olan nasihatler...