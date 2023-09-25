Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

MEVLİD KELİME KÖKENİ

🔸 Müslümanları ibadete teşvik eden ve bu görevlerini yerine getirdiklerinde çok sevap aldıkları geceler, kandil olarak bilinmektedir.

🔸 Arapça kökenli kandil sözcüğü, "sıvı halde bulunan yağa batırılmış bir fitilin yanması halinde, ışık veren aydınlatma aletine" verilen isimdir. Mevlid ise yine Arapça kökenli bir kelime olup "viladet" yani doğmak fiilinden türeyen bir isim olmuştur.

🔸 İlk başta sadece normal bir doğum anlamına gelirken daha sonra "Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği zaman, gün" olarak kayıtlara geçer.