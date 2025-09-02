2 /10 Mevlid Kandili ne zaman? 2025













🔸 Rebiyülevvel ayının 12. günü olan Mevlid Kandili'nde, Müslümanlar camileri doldurarak bu mübarek geceyi coşkuyla eda edecekler.

"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir."

Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân, 16