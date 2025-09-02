Mevlid Kandili ne zaman?
2025 senesinin son kandili olan Mevlid Kandili, Eylül ayına denk geliyor. İslam alemi, yılın son kandilini büyük bir heyecan ile beklemekte. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet İşleri Başkalığına göre Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, ne zaman olduğu hususu ve Mevlid Kandili'ne dair merak edilenler...
🔸 Müslümanlar için büyük bir ehemmiyet içeren Mevlid Kandili, Eylül ayında idrak edilmekte. İslam âlemi, yılın son kandilinde ibadetler ve dualarla bu mübarek geceyi geçirecek.
🔸 Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre, bu yıl Mevlid Kandili 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.
🔸 Rebiyülevvel ayının 12. günü olan Mevlid Kandili'nde, Müslümanlar camileri doldurarak bu mübarek geceyi coşkuyla eda edecekler.
"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir."
Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân, 16
🔸 Mevlid Kandili, Peygamberimiz (SAV)'ın dünyaya geldiği gecedir ve Rebîülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındadır. Bu mübarek gece, Kadir Gecesi'nden sonra en kıymetli gecelerden biridir.
🔸 Müminler, Mevlid gecesini hakkıyla ihya ederek, âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimize (SAV) dua ederek kalplerini ferahlatırlar.
🔸 Resulullah Efendimiz (SAV), Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası denilen olayın meydana geldiği sene doğdu.
🔸 Hatta Peygamber Efendimizin doğumu ile ilgili alimlere göre bu hususta görüş ayrılığı olmadığı söylenmektedir.