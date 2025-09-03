Bugün
Mevlid kandili namazı: Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?

Mevlid kandili namazı: Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?

Yayınlanma Tarihi: 03.09.2025 08:28

Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa'nın (SAV) doğduğu gün olarak Müslümanlar tarafından idrak edilen Mevlid Kandili, bu gece eda edilecek. Müminler bu mübarek zamanı Allah Teala;'ya ibadet ederek, dualarda bulunarak ve salih ameller ile süsleyecek. Peki, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır ve Mevlid Kandili namazı var mı İşte, Diyanete göre Mevlid Kandili namazı bilgileri...

Mevlid kandili namazı
Mevlid kandili namazı

◾ Bu gece idrak edeceğimiz Mevlid Kandili, rahmet kapılarının aralandığı, gönüllerin huzura erdiği bir mübarek zaman dilimi. Bu mübarek vakitte müminler camilere giderek ibadet eder.

Mevlid Kandili'nde en çok ifa edilen nafile ibadet ise şüphesiz ki namazlar. Mübarek gecelere has bir namaz olmasa da nafile namazlar kandil gecelerinde kılınmakta.

Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mı
Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mı

Diyanete göre Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mı?

🔹 Hz. Peygamber (SAV), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir.

(Buhârî, Savm, 6, 1901; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 - 6676)

🔹 "Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler."

(Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43)

Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?
Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?

Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?

🔹 Resulullah Efendimiz (SAV), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.

(Tirmizî, Savm, 39)

🔹 Mevlid gecesine özel bir namaz yoktur. Ancak Mülümanlar, kaza veya nafile namaz kılarak bu mübarek gün değerlendirirler. Bu nafile namazlardan biri tesbih namazıdır.

Mevlid kandili namazı: Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?

🔹 Tesbih namazı; 4 rekattır. Her rekatta 75 adet, toplamda ise 300 kez tesbih duası okunur. Tesbih duası:

"Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym."

Mevlid kandili namazı: Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?

◾ Tesbih namazı şu şekilde kılınır:

"Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazını kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır."Allahu Ekber" diyerek tekbir alır ve namaza başlarız.

Sübhâneke'yi okuruz, Sübhâneke'den sonra 15 kere"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Sonra eûzü besmele çeker, Fâtiha ve zammı sûre okuduktan sonra 10 kere daha"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Rükuya gideriz.

Burada 3 kere "Subhane rabbiye'azim" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l hamd" deriz ve ardından 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeden doğrulunca 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.

Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur.

