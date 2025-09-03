Mevlid kandili namazı: Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?

3 /8 Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?













Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?

🔹 Resulullah Efendimiz (SAV), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.

(Tirmizî, Savm, 39)