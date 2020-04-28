Mevlana'dan Ramazan ve oruca dair anlamlı sözler

Düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığa yol gösteren, ilahi aşka adadığı 66 yıllık ömründe insana ve hayata dair kapsayıcı eserler bırakan Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ramazan ve oruçla ilgili asırları aşan sözler söyledi; orucun insanın kurtuluş vesilesi olduğunu vurguladı. Yaşamını "Hamdım, piştim, yandım." sözleri ile özetleyen Mevlana, bütün eserlerinde Allah'a ve Hazreti Muhammed'e olan sevgisini ilan etti. Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle Mevlana'nın oruca dair söylediği anlamlı sözleri derledik.