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Mevlana'dan Ramazan ve oruca dair anlamlı sözler

Düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığa yol gösteren, ilahi aşka adadığı 66 yıllık ömründe insana ve hayata dair kapsayıcı eserler bırakan Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ramazan ve oruçla ilgili asırları aşan sözler söyledi; orucun insanın kurtuluş vesilesi olduğunu vurguladı. Yaşamını "Hamdım, piştim, yandım." sözleri ile özetleyen Mevlana, bütün eserlerinde Allah'a ve Hazreti Muhammed'e olan sevgisini ilan etti. Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle Mevlana'nın oruca dair söylediği anlamlı sözleri derledik.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 05:18 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 09:01
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"Ramazan geldi; aşk ve iman padişahının sancağı erişti. Artık maddî yiyeceklerden elini çek. Çünkü göklerden manevî rızık geldi ve can sofrası kuruldu!"

İlahi aşka adanmış bir ömür: Mevlana Celaleddin Rumi

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"Bu mübarek ayda gönül de boş durmadı; ümitsizlik perdesini yırttı, göklere uçtu! Can, zaten bu kirli dünyaya mensup değildi, meleklerdendi; onlara ulaştı!"

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"Ey sahura kalkan, sahur yemeği yiyen kişi! Az konuş, hatta sus! Sus da orucu anlayanlar, oruçtan söz etsinler."

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"Oruç kuyusunda sabreden kişi, Yusuf gibi aşk Mısır'ında sultan olur."

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"Bu ayda dualar kabul olur. Oruçlunun ahı gökleri deler, geçer."

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