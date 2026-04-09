Mescid-i Aksa'ya Mehmet Akif İnan'ın gözünden bakmak

Mescid-i Aksa'ya Mehmet Akif İnan'ın gözünden bakmak

Yayınlanma Tarihi: 09.04.2026 15:58

"Götür Müslüman'a selam" diyerek vuslat bekleyen Mescid-i Aksa, bugün Mehmet Akif İnan'ın mısralarında ete kemiğe bürünmüş haliyle bizleri selamlıyor. Edebiyatın direnişle, şiirin mukaddesle buluştuğu o kırılma noktası: Akif İnan ve Mescid-i Aksa... Şairin kaleminden dökülen her dize, bugün Filistin'in taş duvarlarında yankılanmaya devam ediyor. Gelin, Mescid-i Aksa ve Kudüs'e Mehmet Akif İnan'ın gözünden birlikte bakalım...

1/10

Dünya üzerinde bir şehir düşünün, burada atıyor ümmetin nabzı. Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Akif İnan gibi önemli insanlar bu davanın en büyük savunucularından.

Mehmet Akif İnan; Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı tüm her şeyden ayrı tutuyor. Bu kutsal yer, uzaklarda bir coğrafi bölge değil şairin kendi evinin odası kadar yakındır...

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemi

2/10

"Kudüs Şairi" olarak anılan simalarımızdan biri olan İnan, bize hem geçmişte hem de bugünlerde anlayabildiğimiz "Mescidi- Aksa" şiirini 1979 yılında kaleme almıştır. Bu şiiri, İslam'ın ilk kıblesine yönelik yapılan saldırılar üzerine kaleme almıştır.

◾ Şairin bu şiiri o dönemler ilk kez, Akıncılar Dergisi adı verilen yerde yayımlanmış ve büyük beğeni toplamıştır.

3/10

◾ O, Mescid-i Aksa'ya her baktığında bir mimari şaheserden ötesini görmüştür hep. Orada bir peygamberler silsilesinin izini ve Miraç'ın göğe açılan kapısı onun ruhundan bir akis gibi dizelere yansımıştır.

Akif İnan'ın meşhur, "Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde / Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu / Varıp eşiğine alnımı koydum / Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu" mısraları, onun bu kutsal mekan ile kurduğu duygusal bağın en somut örneği...

Mescid-i Aksa'nın kapıları

4/10

Şahsına münhasır bir kimlik sahibi olan şair İnan'ın gözünde bu kıymetli yer; hüzünlerin, sevinçlerin ve daha nice duyguların yuvasıdır. Kudüs Şairi, Aksa'ya bakarken tarihin derinliklerine bir köprü kurar.

◾ Şair, metaforla bize şunu fısıldar: Kudüs'ün acısı, bir istatistik veya siyasi bir meseleden çok çok başkadır. Doğrudan insanın vicdanına dokunan insani bir sızıdır aslında...

5/10

◾ Onun perspektifinde Mescid-i Aksa, geçmişin aksine gelecekteki kutsal uyanışın müjdecisi. Yazılarında ve şiirlerinde; Kudüs'ün, Müslüman kimliğinin kalesi olduğunu o kale sarsılırsa, kimliğimizin de sarsılacağını daima hatırlatmıştır.

◾ Şiirin sonunda yer alan "Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde / Götür Müslümana selam diyordu / Dayanamıyorum bu ayrılığa / Kucaklasın beni İslâm diyordu." Kısmı, Mehmet Akif İnan'ın Aksa'ya bakışındaki "sorumluluk" bilincini ortaya koyuyor...

Mescid-i Aksa’ya Mehmet Akif İnan’ın gözünden bakmak

Mescid-i Aksa'ya Mehmet Akif İnan'ın gözünden bakmak

Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için önemi

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemi

Mescid-i Aksa’nın kapıları

Mescid-i Aksa'nın kapıları

