Mekruh oruç nedir? Mekruh oruç ne demek?
Ramazan ayına ait kaidelerden olan mekruh oruç, bayramının birinci gününde ve Kurban Bayramının dört gününde tutulur. Bu mübarek günler, Allah Teala'nın kullarına ikramının bol olduğu ziyafet günleridir. Oruç tutarak bu ziyafetten kaçınmak ise doğru değildir. Mekruh, tahrimen mekruh ve tenzihen mekruh olmak üzere ikiye ayrılır. İşte, mekruh oruca dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16.03.2024
18:01
TAHRİMEN MEKRUH ORUÇLAR
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Oruç tutmak önemli bir ibadet olarak teşvik edilmiş olmakla birlikte Ramazan Bayramı'nın birinci günü ile Kurban Bayramı'nın dört gününde oruç tutmak tahrimen mekruhtur.
🔸 Bu günlerde oruç tutmanın
haram olduğu görüşü de vardır. Anılan günlerde oruç tutulmayışının hikmetini anlamak zor değildir.
🔸 Bu hikmeti şöyle açıklayabiliriz;
Ramazan Bayramı bir ay boyunca Allah için oruç tutan müminlerin genel bir ziyafet günü niteliğindedir. Bundan dolayı adına aa) denmiştir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın ziyafetine katılmamak anlamına gelir. "Fıtr (oruç açma) Bayramı"
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Kurban Bayramı günleri de aynı şekilde ziyafet günleridir. Çünkü bb) kesilen kurbanların etleri misafirlere, yakınlara, komşulara ve fakirlere ikram edilir, zengini ile fakiri ile kesilen kurbanların etlerinden yararlanılır.
🔸 Bu sebeple bayram günleri boyunca oruç tutulmaz. Bu günlerde oruç tutmak bayramın anlamına ters düşer. Her iki bayramın birinci günlerinde oruç tutulmayacağı Hz. Ömer (r.a.)'in şu ifadesinden anlaşılmaktadır:
"Rasûlullah şu iki günde oruç tutmayı yasakladı: Bunlardan biri Ramazan orucunu açtığınız (birinci) bayram günü diğeri ise kurban etlerinden yediğiniz bayram günü."
(Müslim, "Sıyam", 138)
🔸 Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde oruç tutulamayacağı konusunda ise Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur.
"Arefe günü, Kurban Bayramı günü, teşrik günleri biz Müslümanların bayram günleridir. Bu günler yeme ve içme günleridir."
(Tirmizî, "Savm", 58)
🔸 Kadınların ay hali (hayız) veya nifas (loğusalık) günlerinde oruç tutmaları haramdır. Tutarlarsa bu oruçlar makbul olmayacağı gibi günahkâr da olurlar.
TENZİHEN MEKRUH ORUÇLAR
"Ramazanı Karşılama" Adı Altında Oruç Tutmak
🔸 Ramazanı karşılamak üzere oruç tutmak meşru değildir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Ramazanı karşı�lama orucu tutanlar olmaktadır. Halbuki Peygamberimiz (s.a.s.) böyle bir oruç tutulmamasını istemiştir:
"Ramazandan önce (onu karşılamak amacıyla) oruç tutmayın."
(Tirmizî, "Savm", 1)
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"Ramazan ayını bir veya iki gün oruç tutarak karşılamayın. Ancak biriniz daha önce oruç tutuyor ve bu oruç da Ramazanın hemen öncesine denk geliyorsa o zaman oruç tutulabilir." Bu hadise göre (Tirmizî, "Savm", 1) amacıyla Ramazandan bir veya iki gün önce oruç tutmak uygun değildir. "Ramazana hazırlık olması"
(bk. Müslim, "Savm", 21; bk. Buhârî, "Savm", 14; Tirmizî, "Savm", 1; Ebû Dâvûd, 11)