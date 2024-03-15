Mekruh oruç nedir? Mekruh oruç ne demek?

🔸 Bu hikmeti şöyle açıklayabiliriz; aa) Ramazan Bayramı bir ay boyunca Allah için oruç tutan müminlerin genel bir ziyafet günü niteliğindedir. Bundan dolayı adına "Fıtr (oruç açma) Bayramı" denmiştir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın ziyafetine katılmamak anlamına gelir.

🔸 bb) Kurban Bayramı günleri de aynı şekilde ziyafet günleridir. Çünkü kesilen kurbanların etleri misafirlere, yakınlara, komşulara ve fakirlere ikram edilir, zengini ile fakiri ile kesilen kurbanların etlerinden yararlanılır.