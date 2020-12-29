Kuss bin Saide kimdir? Kuss bin Saide'nin meşhur hutbesi...

Kuss bin Saide, Cahiliye döneminin önemli isimlerinden biriydi. O dönemde putperest inanç yaygın olmasına rağmen Hz. İbrahim'in tevhid akidesine bağlıydı. Bilgeliği ve hatipliği ile tanınan Kuss bin Saide'nin Uraz panayırında yaptığı konuşmasını Allah Resulü de dinlemiş ve beğenmişti. Vahiyler indirilmeden önce, Peygamber Efendimizin geleceğini müjdeledi. Peki, Resulullah kendisi için nasıl dua etti? Kuss bin Saide meşhur hutbesinde insanlara neler söyledi?