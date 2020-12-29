Kuss bin Saide kimdir? Kuss bin Saide'nin meşhur hutbesi...
Kuss bin Saide, Cahiliye döneminin önemli isimlerinden biriydi. O dönemde putperest inanç yaygın olmasına rağmen Hz. İbrahim'in tevhid akidesine bağlıydı. Bilgeliği ve hatipliği ile tanınan Kuss bin Saide'nin Uraz panayırında yaptığı konuşmasını Allah Resulü de dinlemiş ve beğenmişti. Vahiyler indirilmeden önce, Peygamber Efendimizin geleceğini müjdeledi. Peki, Resulullah kendisi için nasıl dua etti? Kuss bin Saide meşhur hutbesinde insanlara neler söyledi?
Giriş Tarihi: 29.12.2020
12:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
12:19
Kuss b. Sâide el-İyâdî, Cahiliye döneminde yaşayan ve yetiştirdikleri hatiplerle tanınan İyâd kabilesine mensuptu. Aynı zamanda muammerûn denilen uzun ömürlü kimselerdendi. 100 yaşından fazla yaşayanlar bu isimle adlandırılıyordu.
Miladi 600 yıllarında vefat ettiğine dair görüş birliği bulunsa da doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yoktur.
Peygamberimizin iltifatına mazhar olan 3 sahabe
HUTBESİ İLE PEYGAMBERİMİZİN DUASINA MAZHAR OLDU
Cahiliye döneminin önemli isimlerinden biriydi.
Şair, tabip ve hitabeti güçlü kimseydi. Cahiliye döneminde putperest bir inanç yaygın olmasına rağmen o, Hz. İbrahim'in tevhid akidesine bağlı Hanif dinine mensuptu.
Bu dönemde Hanif dinine mensup çok az kişi vardı.
Hutbesinde değindiği konular sayesinde Peygamber Efendimizin duasına mazhar oldu.
HİTABETTE GELENEK BAŞLATTI
Yaşadığı dönemde bilgeliğiyle tanınan Kuss b. Sâide el-İyâdî, bulunduğu kavmin ileri gelenlerindendi. İnsanlar arasında husûmet yaşandığı zaman, aralarında adaletle hükmetmesi için kendisine gelirdi. O "
İddiada bulunana delil, inkar edene yemin gerekir" sözü doğrultusunda hareket ederdi.
Bir topluluğa hitap ederken yüksek yere çıkılması, kılıca ya da asaya dayanılması gibi gelenekler onun tarafından başlatıldı.
Peygamberimiz, başına gelen musibetlerde nasıl davranmıştı?
PANAYIRDA İNSANLARA HİTAP ETTİ
Cahiliye döneminde düzenlenen panayırlar, ticareti geliştirerek ekonomiyi güçlendirirdi. Bunlardan bazıları uluslararası bazıları da mahalliydi. Bunlar arasında en meşhuru Ukaz'dı. 3 hafta devam eden bu panayırı Mekke halkı destekliyordu.
Bu alanda sadece ticaret yapılmazdı. Aynı zamanda kültür, sanat ve edebiyatın zirvede olduğu, insanların hüner gösterdiği yerlerdi.
Burada şairler şiirlerini söyler, hatipler konuşurdu. Bu kişilerden birisi de Kuss b. Sâide'ydi.
Kuss b. Sâide'nin bir özelliği de özlü sözler söylemesiydi. Belagatinin kuvveti, lüzumsuz sözlerden uzak durmasıyla tanınırdı.
Kuss bin Sâide, güzel öğütlerle insanları tevhid inancına davet ederek, Allah'a iman etmelerini söylerdi. Kıyameti hatırlatarak, dünyaya meyletmemelerini tavsiye etti.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dilinden dualar