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  • Kureyş Suresi dinle! Kureyş Suresi okunuşu ve Türkçe meali… Kureyş Suresi diyanet…

Kureyş Suresi dinle! Kureyş Suresi okunuşu ve Türkçe meali… Kureyş Suresi diyanet…

Namazda okunacak sureler arasında önemli bir yer tutan Kureyş, 4 ayetten oluşmaktadır. Sure ismini Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in mensup olduğu Mekke'nin en güçlü Arap kabilesi olan Kureyş'ten alır. Namazlarında bu sureyi okumak isteyen Müslümanlar, Kureyş Suresi nedir? Kureyş Suresi okunuşu ve Türkçe meali, Kureyş Suresi Arapça okunuşu gibi konuları merak ediyorlar. Ayrıca Kureyş Suresi'nin diyanete uygun okunuşu ve anlamının yanında Kureyş Suresi'nin faziletlerine de ayrı bir ihtimam gösterilmekte. İşte Kureyş Suresi'ni dinleyerek okunuşuna ve anlamına vakıf olabileceğiniz içeriğimiz…

Giriş Tarihi: 24.08.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 13:48
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KUREYŞ SURESİ NEDİR?
KUREYŞ SURESİ NEDİR?

Kureyş, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in mensup olduğu Mekke'nin en güçlü Arap kabilesiydi. Kureyş adını bu kabileden alan, Mekke döneminde inmiş 4 ayetten oluşan bir suredir.

Kureyş Suresi'ni dinlemek için tıklayınız

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KUREYŞ SURESİ'NİN KONUSU NEDİR?
KUREYŞ SURESİ'NİN KONUSU NEDİR?

📌Kureyş Sûresi konu ve anlam bakımından bir önceki Fîl Sûresi'nin devamı gibidir. Fîl Sûresi'nde Kureyşlilerin Ebrehe ordusunun saldırısından nasıl korunduğu anlatılırken bu sûrede Kureyş'e verilen nimetler, güven ve refah dile getirilmektedir.

📌Sûrede Kureyş'e Câhiliye döneminde verilen ticarî imtiyazlardan, emniyet, istikrar, zenginlik vb. nimetlerden bahsedilmekte, nimetlere şükür ve Allah'a kulluk etmenin önemine dikkat çekilmektedir.

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SUREYE NEDEN KUREYŞ ADI VERİLMİŞTİR?
SUREYE NEDEN KUREYŞ ADI VERİLMİŞTİR?

📌Sûrede Kureyş adına yer verilmiş olması, Hz. Peygamber'in ve ilk Müslümanların bu kabileye mensup olmalarının yanı sıra Kâbe'nin bakımı, Kâbe ve hac işlerinin yönetimi, hacılara su ve yemek dağıtımı gibi hizmetlerin yine bu kabile tarafından yerine getirilmiş olmasıyla bağlantılıdır.

Namazda sırasıyla okunacak sure ve dualar!

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KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKU!
KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKU!


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
لِا۪يلَافِ قُرَيْشٍۙ ﴿١﴾ ا۪يلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَٓاءِ وَالصَّيْفِۚ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِۙ ﴿٣﴾ اَلَّذ۪ٓي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤

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KUREYŞ SURESİ OKUNUŞU
KUREYŞ SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li'î lâfi Kurayş'in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt
4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

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KUREYŞ SURESİ ANLAMI
KUREYŞ SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,
2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!
4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

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KUREYŞ SURESİ FAZİLETİ
KUREYŞ SURESİ FAZİLETİ

Sûrenin faziletiyle ilgili olarak Hz. Peygamber'den nakledilen, Allah'ın Kureyş hakkında sûre indirmesinin başka hiçbir topluluğa nasip olmayan ilâhî bir lutuf olduğu ve Kureyş sûresini okuyan kimseye on sevap verileceği şeklindeki rivayetler mevcuttur. (Makdisî, III, 1626; Muhammed et-Trablusî, I, 1057).

Kureyş Suresi tefsirini okumak için tıklayınız

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