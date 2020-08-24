Kureyş Suresi dinle! Kureyş Suresi okunuşu ve Türkçe meali… Kureyş Suresi diyanet…

Namazda okunacak sureler arasında önemli bir yer tutan Kureyş, 4 ayetten oluşmaktadır. Sure ismini Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in mensup olduğu Mekke'nin en güçlü Arap kabilesi olan Kureyş'ten alır. Namazlarında bu sureyi okumak isteyen Müslümanlar, Kureyş Suresi nedir? Kureyş Suresi okunuşu ve Türkçe meali, Kureyş Suresi Arapça okunuşu gibi konuları merak ediyorlar. Ayrıca Kureyş Suresi'nin diyanete uygun okunuşu ve anlamının yanında Kureyş Suresi'nin faziletlerine de ayrı bir ihtimam gösterilmekte. İşte Kureyş Suresi'ni dinleyerek okunuşuna ve anlamına vakıf olabileceğiniz içeriğimiz…