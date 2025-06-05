Kurban neden kesilir? Kurban kesilirken okunacak dua nedir?

4 /10 KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ













◾ Kurban, insanlara ve toplumun geneline fayda sağlamak için var olan vacip bir ibadettir. Kurban kesen kişi, Allah'ın (CC) emrini yerine getirmiş olur ve kulluk bilincini diri tutar. Kur'an'ı Kerim'de Kevser suresinin 2. ayetinde kurbandan şöyle bahsedilir: "Şimdi sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes!"