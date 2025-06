Kurban neden kesilir? Kurban kesilirken okunacak dua nedir?

5 /10 KURBAN BAYRAMI FAZİLETİ













◾ Müslümanlar her kurban kesiminde Hz. İbrahim (AS) ile oğlu İsmail'in (AS) Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olur.

◾ Zeyd b. Erkam anlatıyor: Resûlullah'ın (SAV) ashâbı, "Ey Allah'ın Resûlü! Bu kurbanlar nedir?" dediler. Resûlullah, "Babanız İbrâhim'in sünnetidir." diye cevap verdi.