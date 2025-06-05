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Kurban neden kesilir? Kurban kesilirken okunacak dua nedir?

Yayınlanma Tarihi: 05.06.2025 09:31

Bayram; küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği Müslümanlar için özel bir zaman dilimi. Dünyanın birçok yerinde binlerin coşkuyla kutlayacağı Kurban Bayramı ise senenin ikinci dini bayramı. Kurban ile alaka merak edilen konular bulunuyor. Örneğin "Kurban neden kesilir? Kurban kesilirken okunacak dua nedir?" Kurban keserken besmele çekmek farz mıdır? Kurban keserken nelere dikkat edilmesi gerekir? gibi. Diyanet'e göre kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bunlar sizler için araştırdık.

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KURBAN NEDİR?
KURBAN NEDİR?

◾ Kurban Bayramı 2025 senesinde Haziran ayına tekabül etmekte. Haziran'ın ilk haftası kutlanacak olan bayram, tam 4 gün sürecek. Bayramın ilk günü 6 Haziran Cuma günü.

Cuma günü başlayacak olan bayram, 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek. Kurban Bayramı'nın arifesi ise 5 Haziran Perşembe.

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KURBAN BAYRAMI 2025
KURBAN BAYRAMI 2025

İslam dünyasının büyük bir heyecan ve coşkuyla beklediği zamana sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramı'ndan sonra insanların coşkuyla beklediği Kurban Bayramı, İslam aleminin ikinci bayramıdır.

2025 yılının ikinci bayramı olan Kurban'a dair merak edilen pek çok konu var. Bu konuları sizler için bir araya getirdik.

Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

◾ Kurban sözcüğü, sözlükte "yaklaşmak" anlamına gelir. Aynı zamanda Allah'a (CC) yakınlık sağlamaya vesile olan şey manasındadır.

◾ Dini bir terim olarak ise "kurban", ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan demektir.

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KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ
KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ

Kurban, insanlara ve toplumun geneline fayda sağlamak için var olan vacip bir ibadettir. Kurban kesen kişi, Allah'ın (CC) emrini yerine getirmiş olur ve kulluk bilincini diri tutar. Kur'an'ı Kerim'de Kevser suresinin 2. ayetinde kurbandan şöyle bahsedilir: "Şimdi sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes!"

İslam tarihinde bayram kutlamaları

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KURBAN BAYRAMI FAZİLETİ
KURBAN BAYRAMI FAZİLETİ

◾ Müslümanlar her kurban kesiminde Hz. İbrahim (AS) ile oğlu İsmail'in (AS) Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olur.

Zeyd b. Erkam anlatıyor: Resûlullah'ın (SAV) ashâbı, "Ey Allah'ın Resûlü! Bu kurbanlar nedir?" dediler. Resûlullah, "Babanız İbrâhim'in sünnetidir." diye cevap verdi.

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