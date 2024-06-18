Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları
Müslümanların birlik günleri olan bayramlar, İslam aleminde büyük bir coşku, sevinç, mutluluk ile idrak edilir. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan bayram namazı hazırlıkları göğüslere sığmayan bir heyecanla sürer. Özellikle çocukların ömürleri boyunca unutamadıkları bu anlar, İslam kültürü açısından çok önemlidir. 2024 yılı Kurban Bayramı namazı her zaman olduğu gibi büyük bir sevinçle tüm dünyada idrak edildi. Bu bayram, Filistin ve Doğu Türkistan'da zulüm gören müminler için ayrıca dualar edildi. İşte, dünyadan Kurban Bayramı manzaraları...
Giriş Tarihi: 18.06.2024
10:32
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
10:35
📌 Gazze
◾ İşgalci
İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, Kurban bayram namazını sokak aralarında kıldı.
◾ İşgalci İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki
Gazze kentindeki Filistinliler, Kurban bayram namazını saldırıları sonucu ağır hasar gören en büyük ve en eski camisi olarak bilinen tarihi 'Büyük Ömeri Camii' diğer bir adıyla Gazze Ulu Camii'nde kıldı.
📌 Etiyopya
◾ İslam'da ilk
hicretin gerçekleştiği toprak parçası olan Etiyopya'da binlerce Müslüman, bayram namazı için başkent Addis Ababa'daki meydanlarda ve stadyumda birlikte saf tuttu.
◾ Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkentin farklı bölgelerinde
gencinden yaşlısına binlerce kişi, sabah erken saatlerde kentin en büyük meydanlarından Meskel ve onu çevreleyen diğer meydanlar ile Addis Ababa Stadyumu önünde toplandı.
📌 Rusya
◾ Rusya'nın başkenti
Moskova'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında camilerden sokaklara taştı. Moskova'daki Müslümanlar, sabah erken saatlerde Kurban Bayramı namazını eda etmek için başta Moskova Merkez Camisi olmak üzere Anıt Camisi, Tarihi Cami ve namaz için şehrin farklı yerlerinde ayrılan özel alanlara akın etti.
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Moskova Merkez Camisi'ne sığmayan binlerce Müslüman, trafiğe kapatılan cadde, sokak, alan ve parklarda kalabalıklar oluşturdu.
📌 Filistin
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1967'de yılından bu yana işgalci İsrail tarafından işgal altında bulunan Kudüs'te Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmamayı sürdürüyor.
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Müslümanlar, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Kurban Bayramı namazını eda etti. Mescid-i Aksa'da
📌 Japonya
◾ Japonya'nın başkentindeki
Tokyo Camisi'nde Kurban Bayramı namazı kılındı. Tokyo ve çevre eyaletlerde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı dolayısıyla, Diyanet İşleri Bakanlığına bağlı başkentin en büyük mescidi Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.
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Şehir merkezinde yaşayan ve farklı illerden gelen Asya ve Afrika ülkelerinden gencinden yaşlısına çok sayıda Müslüman, erken saatlerde camiyi doldurdu.