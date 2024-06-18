Dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

Müslümanların birlik günleri olan bayramlar, İslam aleminde büyük bir coşku, sevinç, mutluluk ile idrak edilir. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan bayram namazı hazırlıkları göğüslere sığmayan bir heyecanla sürer. Özellikle çocukların ömürleri boyunca unutamadıkları bu anlar, İslam kültürü açısından çok önemlidir. 2024 yılı Kurban Bayramı namazı her zaman olduğu gibi büyük bir sevinçle tüm dünyada idrak edildi. Bu bayram, Filistin ve Doğu Türkistan'da zulüm gören müminler için ayrıca dualar edildi. İşte, dünyadan Kurban Bayramı manzaraları...