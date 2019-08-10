Kurban kesilirken nelere dikkat edilmeli? Kurban keserken yapılması gerekenler...
Kurban kesilirken nelere dikkat edilmeli? Kurban keserken yapılması gerekenler...
Kurban, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelir. Zilhicce ayı içerisinde idrak edilen kurban, milyonlarca Müslüman tarafından gerçekleştirilecek. Ancak kurban keserken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Peki, kurban kesimi nasıl yapılır? Kurban kesilirken nelere dikkat edilir? Kurban kesilmeden önce okunacak dualar neler? İşte kurban kesimi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.08.2019
11:25
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
20:02