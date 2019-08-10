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  • Kurban kesilirken nelere dikkat edilmeli? Kurban keserken yapılması gerekenler...

Kurban kesilirken nelere dikkat edilmeli? Kurban keserken yapılması gerekenler...

Kurban, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelir. Zilhicce ayı içerisinde idrak edilen kurban, milyonlarca Müslüman tarafından gerçekleştirilecek. Ancak kurban keserken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Peki, kurban kesimi nasıl yapılır? Kurban kesilirken nelere dikkat edilir? Kurban kesilmeden önce okunacak dualar neler? İşte kurban kesimi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 20:02
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Diğer gayelerle yapılan kesimlerde olduğu gibi kurbanlık hayvanın kesiminde de bazı kurallara uymak gerekir. Kurban edilecek hayvanın, kurban olma şartlarını taşıması, veteriner kontrolünden geçmesi son derece önemlidir. Kurban edilecek hayvanlar, eziyet edilmeden ve incitilmeden kesim yerine götürülmelidir.

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Kurban edilecek hayvan, kıbleye karşı yatırılıp ehil bir kimse tarafından kesilmeli, kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmeli, hayvana acı çektirilmemeli ve kanının iyice akması sağlanmalı, bu arada çevre temizliği ve hijyen için gerekli tedbirler alınmalıdır.

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Daha çabuk ve daha hesaplı olsun diyerek ibadet ruhuna yakışmayan görüntülere yol açılmamalıdır.

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Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir. Kurbanı kesecek kimsenin Müslüman olması tercih edilir.

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Mümkünse kişi kendisi de kurbanı kesilirken hazır bulunmalıdır. Kurban kesmeye başlamadan önce tekbir getirilmelidir.

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