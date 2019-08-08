Kurban Bayramı teşrik tekbirleri ne zaman başlar? Kimler teşrik tekbiri getirebilir?
Teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir? Kurban bayramı teşrik tekbirleri ne zaman başlar? İslam alemi Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla, arefe günü itibarıyla başlayan teşrik tekbirlerinin ne zaman getirileceğini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda teşrik tekbirleri ne zaman getirilir? Teşrik tekbiri nedir, kaç kere okunur, nasıl söylenir? Diyanet'ten alınan bilgiler doğrultusunda teşrik tekbiri hakkında detayları derledik.
Giriş Tarihi: 08.08.2019
17:38
Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
17:02
KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRLERİ
2019 Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman başlar? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? İslam'da iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta eda edilecek. Müslüman alemi 'Teşrik tekbirinin ne zaman getirileceği'ni araştırmaya başladı. Arefe günü itibariyle getirilen teşrik tekbiri nedir? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? İşte teşrik tekbiri ile ilgili detaylar...
KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü ( 10 Ağustos Cumartesi) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü ( 14 Ağustos Çarşamba) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.
Teşrik tekbirinin, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekir.
Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"
Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.
Teşrik, Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında "eyyam-ı teşrik / teşrik günleri" denilmiştir.
Tekbir ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir. Kurban bayramının arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa
"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye "teşrik tekbiri" denir.
TEŞRİK TEKBİRİNİN ANLAMI NEDİR?
Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelir.
TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?
Hz. Peygamberin (s.a.s.),
kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).