Kunut duaları okunuşu ve anlamı... Kunut duaları yerine ne okunur?

Kunut duaları okunuşu ve anlamı, pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. İslam dinine mensup kişiler için namaz, ibadetlerin en önemlisidir. Kunut duaları, yatsı namazından sonra kılınan ve vacip bir namaz olan vitir namazında okunan bir duadır. Kunut duaları, vitir namazının son rekatında ara tekbirden sonra okunur. Kunut duaları yerine başka dualar okunarak da vitir namazı tamamlanabilir. Peki, Kunut duaları yerine ne okunur? Kunut duaları ne zaman okunur? İşte, Kunut duaları ve anlamı… Kunut duaları okunuşu…