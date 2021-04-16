Krem sürmek orucu bozar mı? Krem veya merhem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken krem sürülür mü?
Mübarek Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde, Müslümanların en merak ettikleri konuların başında orucu bozan ve bozmayan şeyler geliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı Müslümanların akıllarında soru işareti kalmaması adına orucu bozan ve bozmayan şeyler hakkında açıklamalar getirdi. En merak edilen hususlardan biri de krem sürmek orucu bozar mı? Peki, krem veya merhem sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken krem sürülür mü? El, yüz ya da vücuda sürülen krem orucu bozar mı? Merhem ve ilaçlı bant orucu bozar mı? İşte Diyanet fetvası…
Giriş Tarihi: 16.04.2021
18:33
📌 Oruç kelimesi, sözlükte
anlamına gelmektedir. "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak"
📌 Orucun anlamı,
mahrum etmektir. Allah rızâsı için, gerek beslenme gerekse tat ve keyif alma kasıt ve arzusu içeren yiyip içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, özetle nefsi iştah ve şehvet duyduğu şeylerden
📌 Terim olarak oruç,
ifade eder. tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar şer'an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı
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📌 Oruç, Kur'ân-ı Kerîm'de
geçmektedir. on üç yerde, hadislerde ise çok sayıda
"Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah'ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-" (el-Bakara 2/183-185).
Bakara Suresi'nin tefsirini okumak için tıklayınız
📌 Oruç Cenab-ı Hak tarafından
varılabilmesi için farz kılınmış bir ibadettir. kul olma bilincine
📌Müminlere yaraşmayan
sebebiyet vermesi de orucun mahiyetlerinden biridir. hal ve hareketlerden uzak durulmasına
🔍 16 kavram ışığında Ramazan
ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?
📌 Diyanet İşleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre,
orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.
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(İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer
📌 Fakihler ağza giren yağmur, kar veya doluyu isteyerek yutmayı, su içme kapsamında değerlendirerek orucu bozacağını; fakat,
kişinin kastı olmaksızın boğaza inen yağmur, kar ve dolunun orucu bozmayacağını söylemişlerdir. Kusma, kasten yapılmadığı durumlarda orucu bozmaz. Kasten yapıldığında ise, sadece ağız dolusu olması halinde bozar.
🔍 Ramazan ile ilgili ayet ve hadisler
📌Orucu bozup hem kazâ hem de kefâreti gerektiren durumların başında ramazan günü oruçlu iken yapılan
cinsel ilişki gelmektedir. Zaten Peygamberimiz oruç kefâreti hükmünü, o zaman vuku bulan böyle bir cinsel ilişki olayı üzerine vermiştir.
📌 Oruç kefâreti konusunda eldeki tek örnek ve delil de budur. Bu bakımdan bütün
fıkıh mezhepleri, ramazan günü oruçlu iken bilerek ve isteyerek normal cinsel ilişkide bulunmanın, hem kazâ ve hem de kefâreti gerektireceği konusunda görüş birliği etmişlerdir.
📌 Bir şey yiyip içmenin kefâreti gerektirip gerektirmediği konusu ise
Hanefîler, bilerek ve isteyerek bir gıda veya gıda özelliği taşıyan her türlü maddeyi almayı da bu hükme kıyas ederek, bu durumda da hem kazâ hem de kefâret gerekeceğini söylemişlerdir. mezhepler arasında tartışmalıdır.
📌Gündelik hayatımızda en merak ettiğimiz konulardan biri de merhem, krem, yağ gibi vücuda sürülen şeylerin orucu bozup bozmadığıdır. Bu konuda diyanet şu şekilde bir açıklama yapmaktadır:
📌Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla
vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır.
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(DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366, 367). Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz
Ünlü yazarların kaleminden Ramazan
GÜNEŞ KREMİ ORUCU BOZAR MI?
📌 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun açıklamaları da Diyanet işleri Başkanlığıyla paralel açıklamalardır. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun açıklamalarına göre
güneş kremi ya da güneş yağı sürmek orucu bozmaz.