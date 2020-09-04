Arama

Menu

Kimsesizleri himaye etme ile ilgili ayet ve hadisler

İslam yardımlaşma, birbirinin derdiyle hemhal olma dinidir. Öyle ki Peygamber Efendimiz, Müslümanları birbirini gözetmek hususunda vücudun azalarına benzetir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim ve hadislerde, tüm canlılara karşı merhametli olunması, ihtiyaç sahiplerinin korunup gözetilmesi öğütlenir. Muhtaçların gönüllerinin hoş tutulması, yetimlere, kız çocuklarına ve zayıflara şefkat göstererek himaye etmek emredilir. Sizler için kimsesizleri, muhtaçları himaye etme ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.

Giriş Tarihi: 04.09.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 10:03
  • 1
  • 20

... Ve müminlere (şefkat) kanadını indir.

(Hicr, 15/88)

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasından ayetleri okumak tıklayın

  • 2
  • 20

Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte nefsini tut. (Dünya hayatının zinetini arzu edip de) gözlerini onlardan ayırma!

(Kehf, 18/28)

  • 3
  • 20

Öyleyse sakın yetimi horlama! Sakın isteyeni azarlama!

(Duhâ, 93/9-10)

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan
seçkin hafızlardan sureleri dinlemek için tıklayın

  • 4
  • 20

Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.

(Mâûn, 107/1-3)

  • 5
  • 20

Sehl b. Sa'd'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav): Ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse, cennette şöylece beraber bulunacağız, buyurdu ve şehâdet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı.

(Buhârî, Talâk, 25)

Hadisler ışığında yardımlaşma ve dayanışmanın önemi

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN