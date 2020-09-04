Kimsesizleri himaye etme ile ilgili ayet ve hadisler

İslam yardımlaşma, birbirinin derdiyle hemhal olma dinidir. Öyle ki Peygamber Efendimiz, Müslümanları birbirini gözetmek hususunda vücudun azalarına benzetir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim ve hadislerde, tüm canlılara karşı merhametli olunması, ihtiyaç sahiplerinin korunup gözetilmesi öğütlenir. Muhtaçların gönüllerinin hoş tutulması, yetimlere, kız çocuklarına ve zayıflara şefkat göstererek himaye etmek emredilir. Sizler için kimsesizleri, muhtaçları himaye etme ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.