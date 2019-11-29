Hadisler ışığında yardımlaşma ve dayanışmanın önemi
Hadisler ışığında yardımlaşma ve dayanışmanın önemi
Huzurlu ve mutlu bir toplum, birbirini seven, yardımlaşmayı sorumluluk edinen insanlardan meydana gelir. Sevgili Peygamberimiz, toplumda görmeyi arzu ettiği bütün iyilikleri önce kendi şahsında göstermiştir. Yememiş yedirmiş, giymemiş giydirmiş, yoksulları gözetmiş, yetimlere kucak açmış, hastaları ziyaret etmiş ve onları kendi haline terk etmemiştir. Bu yüzden müminler birbirini sevmeli, korumalı ve birbirlerine merhamet etmelidirler. Peki, İslam'a göre yardımlaşmanın önemi nedir? İşte, hadisler ışığında yardımlaşma ve dayanışmanın önemi….
Giriş Tarihi: 29.11.2019
00:21
Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
03:05