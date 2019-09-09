Karaviyyin Üniversitesi hakkında 5 bilgi... Fatma El Fihri kimdir? 📘
Müslümanlar yeni şeyler öğrenmenin ve buluşlarını paylaşmanın sevincini her daim yaşadı. 9. yüzyılın sonlarında neredeyse tüm camilerde erkek ve kızlar için bir ilkokul vardı. Fatma el Fihri isminde Tunuslu bir ilim aşığı,
Karaviyyin adlı okulu olan bir cami yaptırdı. Günümüzde dünyanın en eski üniversitesi olan Karaviyyin, zamanına göre yüksek teknoloji teçhizatları olan, astronomi aletleri, usturlaplar, güneş, kum ve su saatleri ile yüksek bir donanıma sahipti.
Giriş Tarihi: 09.09.2019
14:11
Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
09:10
Karaviyyin Üniversitesi hakkında 5 bilgi
Müslüman âleminde herkes yeni şeyler öğrenmek ve buluşlarını paylaşmak isterdi. İslam Uygarlığında e
ğitim ücretsizdi ve her Müslüman yeni şeyler öğrenmek için büyük azim gösterirdi. Öyle ki bilgiye olan açlık, Medine'deki bir caminin içinde okul açılmasına vesile olmuştu. Ahl Al-'ılm (bilgili insanlar) adı verilen gezici öğretmenler, Müslüman şehir ve kasabalarına bilgi yayardı. 9. yüzyılın sonlarında neredeyse tüm camilerde erkek ve kızlar için bir ilkokul vardı.
Karaviyyin Üniversitesi hakkında 5 bilgi
İbn Havkal'a göre Müslüman Sicilyasındaki Palermo şehrinde farklı konularda eğitim veren 300 kadar ilkokul öğretmeni vardı. Her Müslüman okulunda dışarıda verilen dersler için bir avlu ve avluya açılan kemerli koridorlar, öğrenciler için ibadet mekânları, namazdan önce abdest almak için bir şadırvan ve oturma odaları vardı. Okula giden öğrenciler ilk önce Kur'an'dan ayetler ile Allah'ın 99 adını yazmayı öğrenirlerdi.
Karaviyyin Üniversitesi hakkında 5 bilgi
Camiden ayrı bir okul olan ilk medrese 1066 yılında Bağdat'ta inşa edildi. İslam uygarlığında eğitim ücretsizdi ve ihtiyacı olan öğrencilere kitap, harçlık ve konaklayacak yer sağlanırdı. 15'inci yüzyılda Osmanlılar külliye adı verilen bir tür öğrenim merkezi kurmuşlardı. Her kompleksin içinde bir
cami, okul, hastane ve yemekhane gibi tesisler bulunurdu.
1- Dünyanın kesintisiz eğitim veren en eski üniversitesi
Müslüman alim
Fatima el-Fihrî yeteneğini ve servetini kullanarak Fas'ın, Fes şehrinde Karaviyyin adlı okulu olan bir cami yaptırdı. Karaviyyin günümüzde dünyanın en eski üniversitesi olup, hala eğitim verir. Karaviyyin, zamanına göre yüksek teknoloji teçhizatları olan, astronomi aletleri, usturlaplar, güneş, kum ve su saatleri ile iyi bir donanıma sahipti. Öğrenciler zamanı, muvakkit (namaz saatlerini belirleyen kişi) tarafından denetlenen bir odada hesaplarlardı. Dünyanın kesintisiz eğitim veren en eski üniversitesi olma özelliğini taşıyan Karaviyyin, bin yılı aşkın süredir Fas'ta eğitim hayatına devam ediyor. Tunuslu ilim aşığı Fatima el-Fihri tarafından 859 yılında yaptırılan üniversite Fas'ın eski başkentlerinden Fes'in ilk yerleşim merkezi olan " Medine"de yer alıyor.
Bin yılı aşan eğitim sistemi
Fatimi hükümdarlığı zamanında, İdrisilerin yönetimde bulunan Tunus'un Kayrevan kentinden Fes'e göç eden Fakih Ebu Abdullah Muhammed Bin Abdullah el-Fihri'nin kızı olan
Fatima el-Fihri, ailesiyle birlikte Fes'li ailelerin yoğunlukta yaşadığı Karaviyyin mahallesine yerleşti. Mahallede bulunan Şurefa Cami'nin cemaate yeterli gelmemesi üzerine, bulundukları mahallede vakit namazlarının kılındığı bir cami olarak inşa edilen Karaviyyin Camisi, zaman içerisinde bölgenin ilim merkezi haline gelmesiyle Karaviyyin Üniversitesi İslami ilimler ve fen ilimleri alanında eğitim vermeye başladı. UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesi'nde dünyanın en eski üniversitesi olarak yer alan Karaviyyin Üniversitesi'nde eğitim sistemi ve usulü bin yılı aşkın bir süredir - zaman zaman değişikliğe uğrasa da - kesintisiz devam ediyor.