Karaviyyin Üniversitesi hakkında 5 bilgi... Fatma El Fihri kimdir? 📘

Müslümanlar yeni şeyler öğrenmenin ve buluşlarını paylaşmanın sevincini her daim yaşadı. 9. yüzyılın sonlarında neredeyse tüm camilerde erkek ve kızlar için bir ilkokul vardı. Fatma el Fihri isminde Tunuslu bir ilim aşığı, Karaviyyin adlı okulu olan bir cami yaptırdı. Günümüzde dünyanın en eski üniversitesi olan Karaviyyin, zamanına göre yüksek teknoloji teçhizatları olan, astronomi aletleri, usturlaplar, güneş, kum ve su saatleri ile yüksek bir donanıma sahipti.