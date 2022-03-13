Kalemi yorulmayan alim: İmam Zehebi

🔸 İmam Zehebî'nin evvela kıraat ilmi ile başlayan tahsil hayatı zaman içerisinde hadis ilmine doğru kayar. Azmi ve anlayışı ile genç yaşlarda kıraat ilminde önemli bir noktaya ulaşan alim, tecvid ilmine dair "el Mukaddime" isimli bir eseri hocasından nakille kaleme alır.

🔸 Hadis meclislerine katılarak hadis ilmine dair ilk bilgilerini edinen Zehebî, hadislere dair içinde büyük bir sevgi duyar. Bu sevgi onu hayatının büyük çoğunluğunu vakfedeceği hadis ilmine yönlendirir. Hoca hoca dolaşarak hadis ilmine dair icazetler toplayan İmam Zehebî, birçok hadis seyahati yaptığı gibi rical ilminde derinleşir.

Rical ne demek?

Hadis ilmi içerisinde ravilere yani hadis nakleden kişilere odaklanan yan dal.

🔸 Hadis hakkındaki çalışmaları onun yolunu aynı zamanda tarih ilminde de düşürür. Hadisleri anlamak maksadıyla girdiği tarih ilminde de büyük vukufiyet elde eden İmam Zehebî 14. asır alimleri tarafından "İslam'ın tarihçisi" olarak anılır.

Ayet ve hadislerin ışığında "İlmin fazileti"