Dört fıkıh mezhebiyle eğitim veren ilk İslam üniversitesi; Müstansıriyye
Dört fıkıh mezhebiyle eğitim veren ilk İslam üniversitesi; Müstansıriyye
İslam medeniyetinde ilim ve eğitim oldukça önemliydi. Nitekim ilk vahiy "oku" emri ile inmiş, Peygamberimiz (sav) "İlim Çin'de de olsa ona talip olun. Çünkü ilim her Müslümana farzdır." buyurmuştur. Bu önemin yansıması Müstansıriyye Medresesi'ydi. Dört fıkıh mezhebinin öğretim konularının yanı sıra, tıbbın ve pozitif bilimler öğretiminin de eşlik ettiği ilk üniversitedir. Peki, bu üniversitenin 80 bin kitaplık kütüphanesi nasıl yok edildi?
Giriş Tarihi: 10.08.2020
09:21
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
10:12
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İSLAM MEDENİYETİNDE EĞİTİM
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İSLAM UYGARLIĞININ İLK ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ: MÜSTANSIRİYYE