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Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılmalı?

Yayınlanma Tarihi: Mart 26, 2025 13:54 Güncelleme Tarihi: Mart 26, 2025 13:54

Kadir gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece idrak edilecek. Rahmet, bereket ve bir arınma vesilesi olan Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken Kadir gecesine kavuşma sevincindeyiz. Allah'ın bu kutsal gecede melekleri ile yeryüzünü kuşattığı Kur'an-ı Kerim ile müjdelenmektedir. Mümin için kurtuluşuna bir fırsat olacak Kadir gecesinde nasıl ibadet edilir? Peki Kadir gecesi yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Kadir gecesinin fazileti ve Sizlere Kadir gecesinde yapılacak ibadetler…

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◾Kur'an-ı Kerim, Allah (CC)'ın kullarına peygamberler aracığı ile gönderdiği son kitaptır. Müslümanlar için Kur'an, büyük bir anlam taşır.

◾Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek bir gecedir. "Leyletü'l-Kadr" olarak da ifade edilen bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde bağışlanmak için dualar edilir, ibadetler yapılır, tövbeler edilir.

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◾Mübarek Kadir gecesini diğer bütün zamanlardan önemli kılan özellik; Kur'an'ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasıdır.

◾O, karanlığa aydınlık ve insanlar için inen bir hidayet rehberidir. Bu kutsal gece için Efendimiz (SAV), "Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuş ve Kadir gecesinde "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" şeklinde dua edilmesini de tavsiye etmiştir.

KADİR GECESİ İÇİN 7 ALTIN TAVSİYE

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Kadir gecesinin kesin bir tarihi bilinmemesiyle beraber Efendimiz (SAV) bu mübarek ayı son on günde aranmasını söylemiştir. Aynı zamanda "inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelemiştir."

(Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 1; Müslim, "Ṣalâtü'l-müsâfirîn", 175-176)

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Ramazanın son on gününe girildiğinde Peygamberimiz (SAV), dünyevi işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı.

(Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 5; "İʿtikâf", 1; Müslim, "İʿtikâf", 1-5; Tirmizî, "Ṣavm", 73)

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KADİR GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?
KADİR GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

◾Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre Kadir gecesi bu yıl Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece idrak edilecek. Bu mübarek gecede yapılacak her ibadet ve zikir oldukça kıymetli ve müminler için kurtarıcıdır.

◾Kadir gecesini ihya etmek isteyenler bu gece daha büyük bir hassasiyetle duaya ve ibadete sarılacak. Günahlarının affı için bağışlanma dileyecek.

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