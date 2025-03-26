Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılmalı?

5 /10 KADİR GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?













◾Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre Kadir gecesi bu yıl Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece idrak edilecek. Bu mübarek gecede yapılacak her ibadet ve zikir oldukça kıymetli ve müminler için kurtarıcıdır.

◾Kadir gecesini ihya etmek isteyenler bu gece daha büyük bir hassasiyetle duaya ve ibadete sarılacak. Günahlarının affı için bağışlanma dileyecek.