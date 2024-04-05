Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler
On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in içindeki inci olan Kadir gecesine kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman Kadir Gecesi boyunca ibadetler ile bu gecenin ihyasının peşinde olacak. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gece olarak kabul edilir ve bu gecede yapılacak olan dualar ve zikirler kat kat sevap kazandırır. Bu özel gecede yapılabilecek bazı zikirler nelerdir? Kadir gecesi duaları ve zikirleri nelerdir?
🔷 Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi, dualarla ve zikirlerle sevapların katlanacağı mübarek bir gecedir. Bu gecede yapılan ibadetlerin karşılığı Yüce Allah (cc) tarafından misliyle verileceği buyrulmuştur.
🔷 Kadir Gecesi'nde şu tesbihler çekilebilir:
- 100 kere "Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahuekber."
- 33 kere "Subhanallah", 33 kere "Elhamdülillah", 33 kere "La ilahe illallah."
- 100 kere "Estağfirullah."
Kadir Gecesi'nde fazilet yönünden kuvvetli olan "Hasbunallah ve Ni'melvekil" zikrini söylemek eftaldir.
🔷 Kadir gecesini ibadetle geçirmek tüm İslam alimlerinin üzerinde önemle durduğu bir tutumdur. Bire bin sevap yazılacak bu mübarek günde, Müslümanların bugünü namazla, zikirle ve diğer ibadetlerle geçirmesi konusu mühimdir.
🔷 Peygamber Efendimiz'e (SAV) bu gecede Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim ayetlerinin indirilmesi, bu gecenin öneminin anlaşılması açısından değerlidir. Bu sebeple, Kadir gecesinde bolca salavat getirmek Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmak için kıymetlidir. Bu gecede şu şekilde salavat getirilebilir:
- 100 kere "Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed."
- 100 kere "Salli ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem."
Hasbunallah ve Ni'melvekîl
🔷 Kulun Rabbine karşı duydupu güzel güven olan tevekkülün en güzel ifade ediliş şekli olan "Hasbunallah ve Ni'melvekil" meali "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" anlamına gelen zikir, bir müminin Hak Teala'ya güvenme biçimini en sarih şekilde ortaya koyar.
🔷 Kadir Gecesi'nde fazilet yönünden kuvvetli olan "Hasbunallah ve Ni'melvekil" zikrini söylemek eftaldir.
🔷 Kadir gecesinde yapılacak ibadetlerin en hayırlılarından biri de elbette Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Bu gecede okunabilecek sureler şöyledir:
◾ Kadir Suresi: Kadir Gecesi'nin faziletini anlatan bu surenin okunması faziletlidir.
◾ İhlas Suresi: Bu surenin 100 kere okunması, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olmasının sevabına denk olduğu rivayet edilir.
◾ Fatiha Suresi: Fatiha Suresi'ni her rekatta okuyarak namaz kılmak da Kadir Gecesi'nde yapılabilecek faziletli amellerdendir.
🔷 Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisi olarak bilinir. Çünkü bu gecede yapılan ibadetler, Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Kadir Gecesi'ne dair Kadir Suresi'nde bu gecenin anlam ve önemi şöyle buyrulur:
"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."