Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler

2 /10 Salavatlar













🔷 Kadir gecesini ibadetle geçirmek tüm İslam alimlerinin üzerinde önemle durduğu bir tutumdur. Bire bin sevap yazılacak bu mübarek günde, Müslümanların bugünü namazla, zikirle ve diğer ibadetlerle geçirmesi konusu mühimdir.

🔷 Peygamber Efendimiz'e (SAV) bu gecede Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim ayetlerinin indirilmesi, bu gecenin öneminin anlaşılması açısından değerlidir. Bu sebeple, Kadir gecesinde bolca salavat getirmek Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmak için kıymetlidir. Bu gecede şu şekilde salavat getirilebilir:

- 100 kere "Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed."

- 100 kere "Salli ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem."