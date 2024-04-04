Kadir Gecesi mesajları 2024: Hadisli, yeni, dualı, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Kur'an-ı Kerim'de bir sureye adını veren ve Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. 5 Nisan Cuma gecesi idrak edilecek olan Kadir gecesi dünyadaki tüm Müslümanlar için bir sevinç meselesi. Kadir gecesini büyük bir huşu ile değerlendirmek, manevi olarak büyük bir haz ile ihya etmek de elbette çok önemli. Kadir gecesinde müminler en çok da sıla-i rahime ehemmiyet vererek ailelerini ziyaret edip, uzak olan akranlarına, arkadaşlarına Kadir gecesi mesajları atıyorlar. Kadir gecesinde yakınlarınıza göndermek üzere en güzel, anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajlarını bir araya topladık. Kadir geceniz mübarek olsun yazılı en güzel, kısa, manalı, resimi, ayetli ve hadisli Kadir gecesi mesajlarını buradan okuyabilirsiniz.