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  • Kadir Gecesi mesajları 2024: Hadisli, yeni, dualı, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Kadir Gecesi mesajları 2024: Hadisli, yeni, dualı, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Kur'an-ı Kerim'de bir sureye adını veren ve Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. 5 Nisan Cuma gecesi idrak edilecek olan Kadir gecesi dünyadaki tüm Müslümanlar için bir sevinç meselesi. Kadir gecesini büyük bir huşu ile değerlendirmek, manevi olarak büyük bir haz ile ihya etmek de elbette çok önemli. Kadir gecesinde müminler en çok da sıla-i rahime ehemmiyet vererek ailelerini ziyaret edip, uzak olan akranlarına, arkadaşlarına Kadir gecesi mesajları atıyorlar. Kadir gecesinde yakınlarınıza göndermek üzere en güzel, anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajlarını bir araya topladık. Kadir geceniz mübarek olsun yazılı en güzel, kısa, manalı, resimi, ayetli ve hadisli Kadir gecesi mesajlarını buradan okuyabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 04.04.2024 21:38
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Kadir Gecesi mesajları 2024
Kadir Gecesi mesajları 2024

Ya Rabbi

Bin aydan hayırlı bu mukaddes Kadir gecesinde bilerek yahut bilmeyerek işlediğimiz tüm günahlarımızı bağışla!

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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Kadir Gecesi mesajları
Kadir Gecesi mesajları

Bin aya denk olan Kadir gecesinde dualarda buluşalım

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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Kadir Gecesi
Kadir Gecesi

Rabbimiz

Bin aydan hayırlı gecede Gazze'deki kardeşlerimizi koru. Onları zalimlerin zulmünden beri eyle…

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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Hadisli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
Hadisli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Alemlere Rahmet olan Efendimizin (SAV) vahiy ile tanıştığı mübarek Kadir gecesini en güzel şekilde eda eden kullardan olmak duasıyla…

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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Yeni Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
Yeni Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

Rabbim

Sevdiklerinizle birlikte nice Kadir gecelerine kavuşabilmeyi nasip eylesin

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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