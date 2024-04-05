Kadir Gecesi mesajları 2025: Hadisli, yeni, dualı, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
Yayınlanma Tarihi:
Nisan 04, 2024 21:38
Güncelleme Tarihi: Mart 26, 2025 13:58
Kur'an-ı Kerim'de bir sureye adını veren ve Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek olan Kadir gecesi dünyadaki tüm Müslümanlar için bir sevinç meselesi. Kadir gecesinde yakınlarınıza göndermek üzere en güzel, anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajlarını bir araya topladık. Kadir geceniz mübarek olsun yazılı en güzel, kısa, manalı, resimi, ayetli ve hadisli Kadir gecesi mesajlarını buradan okuyabilirsiniz.
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Kadir Gecesi mesajları 2024
Ya Rabbi
Bin aydan hayırlı bu mukaddes Kadir gecesinde bilerek yahut bilmeyerek işlediğimiz tüm günahlarımızı bağışla!
Kadir Geceniz Mübarek Olsun
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Kadir Gecesi mesajları
Bin aya denk olan Kadir gecesinde dualarda buluşalım
Kadir Geceniz Mübarek Olsun
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Kadir Gecesi
Rabbimiz
Bin aydan hayırlı gecede Gazze'deki kardeşlerimizi koru. Onları zalimlerin zulmünden beri eyle…
Kadir Geceniz Mübarek Olsun
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Hadisli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
Alemlere Rahmet olan Efendimizin (SAV) vahiy ile tanıştığı mübarek Kadir gecesini en güzel şekilde eda eden kullardan olmak duasıyla…
Kadir Geceniz Mübarek Olsun
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Yeni Kadir Gecesi mesajları ve sözleri
Rabbim
Sevdiklerinizle birlikte nice Kadir gecelerine kavuşabilmeyi nasip eylesin